手機落水溝 清潔隊出手竟牽出25年緣分

▲台中市清水區清潔隊熱心助人，成功協助民眾從水溝中取回遺失手機(圖／環保局提供2025.12.16)

[NOWnews今日新聞] 第一線清潔隊員除了肩負市容維護與環境清潔重任，更常在關鍵時刻挺身而出，成為民眾最即時的後盾。日前台中市政府環保局清水區清潔隊即展現臨場應變與熱心助人的精神，成功協助民眾從水溝中取回遺失手機，溫暖舉動獲得民眾高度肯定。

「手機不小心掉到水溝內了，可以幫幫我們嗎？」日前一對白姓夫妻神色慌張地來到清水區清潔隊，表示在載小孩上學途中，手機不慎滑落至水溝內。清潔隊得知後，立即隨同夫妻前往現場查看狀況，並設法協助取回掉落物品。

環保局表示，這起暖心救援發生在12月11日上午9時30分左右。清潔隊班長黃孟仁抵達現場後，發現南華路水溝邊緣已以水泥封住，溝蓋縫隙狹小，一般工具難以伸入夾取。面對困境，黃班長靈機一動，立即返回清潔隊，將平時用於清除違規廣告的伸縮桿前端刀片暫時拆除，改以鐵線繞成圓圈，自製成簡易撈取工具，再度返回現場嘗試救援。經過耐心操作，成功將卡在溝內的手機撈起，所幸手機並未受損，順利物歸原主。

白姓夫妻對中市清潔隊的即時協助深表感謝，事後白先生更驚喜發現，黃班長竟是25年前一同接受新兵訓練的軍中同袍，意外的重逢讓雙方又驚又喜，直呼「真的太有緣分了」。

黃班長也分享，12月初才剛協助一名女士從水溝中找回鑰匙，沒想到短短幾天內再度遇到類似狀況，只要民眾有需要、能力所及，他都願意第一時間伸出援手，這次巧遇老同袍更讓人倍感溫馨。

環保局長吳盛忠表示，清潔隊員不怕髒、不怕臭、不怕困難，日復一日守護城市環境，也能靈活運用工具協助民眾解決生活中的突發狀況，展現公務人員為民服務的溫度。環保局各區清潔隊也將持續加強側溝巡檢與清理作業，維持排水順暢，同時呼籲民眾切勿將廢棄物或油污直接排入水溝，以免造成阻塞。若發現排水溝阻塞或有相關協助需求，可透過「台中市民一碼通」撥打1999，或直接洽詢各區清潔隊，共同維護乾淨、安全的生活環境。

