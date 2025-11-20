手機藏工地土堆找整晚 台中警靠定位10分鐘助尋回

（中央社記者蘇木春台中20日電）林姓男子日前在台中某工地作業時不慎遺失手機，他與同事找整夜仍遍尋不著，經報案請求協助，員警到場開啟手機內建尋找功能定位，10分鐘內就在土堆裡尋獲，讓他直呼「好厲害」。

台中市警局烏日分局今天表示，烏日派出所13日晚間9時許接獲報案，有民眾手機遺失在工地內，請求警方協助。

經員警到場，67歲林姓男子向警方表示，他中午在工地作業時，不慎遺失iPhone手機，內存十多年來累積的重要客戶資料，堪稱「生意命脈」。林男與6名同事從白天尋至夜晚，在500坪大的工地上翻找數小時仍遍尋不著，因此向警方求助。

警方見搜尋難度高，為有效尋找，員警立即開啟手機內建尋找功能進行定位，縮小範圍尋找，終於在一處土堆裡傳出微弱的嗶嗶聲，發現手機被土堆覆蓋，經眾人徒手成功挖出手機。

林男見手機失而復得，對於員警到場後10分鐘內即成功尋獲，直呼「好厲害」，並表達感謝。（編輯：龍柏安）1141120