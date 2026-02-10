手機裡全是秘密！妻驚見小三甜喊「巨獸博士」 怒提告

一名人妻在解鎖丈夫手機時，意外發現他與小三的LINE對話內容，不僅充斥鹹濕訊息，甚至互傳裸照。（示意圖／翻攝自Pexels）





手機裡全是秘密！一名人妻小花（化名）某天解鎖丈夫阿明（化名）的手機，意外發現丈夫與小三的LINE對話內容，不僅充斥鹹濕訊息，兩人甚至互傳裸照。更令小花氣憤的是，小三還向丈夫喊「超愛我的巨獸博士」。憤怒之下，小花決定向法院提告。

人妻抓包丈夫外遇

根據判決書，小花與阿明於2013年結婚，育有三名未成年子女。阿明於2021年11月因工作前往美國，小三明知阿明已有配偶，仍於2021年10月與阿明發生性行為。此後，兩人自2022年4月至10月間，持續以LINE聯絡，互傳裸照、性愛訊息及通話內容。

小花於2022年7月6日偕子女前往美國與阿明同住，不料於10月14日意外發現阿明外遇，精神崩潰無法接受。她於10月29日帶子女返回台灣，向法院提起離婚訴訟。經法院審理，雙方於2024年12月20日和解離婚。小花因精神痛苦，要求賠償150萬元。

案件在士林地方法院審理時，阿明辯稱，小花趁他熟睡時錄影取得LINE對話紀錄，侵犯其隱私權，且截取畫面過多，不符合比例原則，應無證據能力，不得作為訴訟證據使用。

阿明並否認與小三發生性行為，強調LINE對話期間兩人身處不同國家，毫無身體接觸，也不存在小花所指的電話性愛或交往行為。他表示，與小三的對話主要是尋求心理支持，以維繫家庭，大部分內容並非曖昧訊息，並無侵害小花配偶權的意圖。此外，阿明指出，他與小花的婚姻關係原本就已淡薄，雙方因生活習慣及子女教育觀念差異而離婚，與本案無關。

法官審閱阿明與小三的LINE對話紀錄時發現，小三曾向阿明傳訊「超愛我的巨獸博士」，兩人還互稱「主人」與「老闆」。法官認為，兩人的行為已超越普通朋友間的社交範圍，違反社會通念，即使阿明身在美國、小三在臺灣，對話內容多涉及性愛，也足以動搖阿明對小花的忠誠義務。最終，法院判決阿明與小三須連帶賠償小花50萬元精神慰撫金。

