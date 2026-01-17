手機訊息露餡 詐團遠端遙控47歲男匯款14萬元

cnews204260117a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名47歲賴姓男子，跑到台中市台灣大道1家銀行櫃檯，要匯款美金4689元，約新台幣14萬7000元。由於賴男態度焦急、說詞反覆，行員怎麼問，他都說不清楚匯款用途，行員察覺不尋常，第一時間通報警方處理。第六警分局表示，轄區市政派出所員警林聖傑與林漢信等，到場了解發現，賴男緊抓著手機，而且疑似有訊息不停跳出。原來賴男遇到了假投資手法的詐騙，詐團還遠瑞遙控他，應付員警與行員，所幸警銀聯手及時攔阻了賴男匯款。

警方表示，當時賴男明顯心神不寧，對於匯款原因，始終「講一半、藏一半」，口氣更顯得躊躇不定。交談過程，員警一眼瞄到賴男手機畫面，疑似不斷跳出訊息，直覺不對勁，深入追問後，賴男才願意將手機交給員警查看。一打開對話紀錄，果然發現電話那頭的詐騙集團，正在「一步一步指導」賴男，如何應付銀行審查。

第六警分局表示，員警發現，詐團透過遠端遙控指導，包括要如何回答問題、如何降低銀行行員戒心，甚至還指示賴男「不要透露投資內容」，對話訊息顯示就是典型的投資詐騙話術，也是詐團「慣用」的範本。員警立即點破關鍵疑點，以實際案例說明，詐團常利用「小額試匯」逐步擴大金額，只要第一次成功，下一步可能就是數十萬元甚至於百萬元了。

第六警分局表示，詐騙集團會利用line、社群平台或假冒專員等，接近被害人，一步步誘使被害人掉入陷阱，監控被害人依照劇本完成匯款。也提醒，一旦遇到需要匯大額資金、對方又催促「越快越好」等，最好先撥打165反詐電話查證。

照片來源：台中市警方提供

