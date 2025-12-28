手機警報不只能用在地震 季連成談北捷攻擊案：細胞簡訊有助降低傷亡風險

台北捷運隨機傷人事件引起全台矚目，行政院政務委員季連成今（28）日指出，面對各類災害，手機細胞簡訊警示不可或缺，如日前台北車站突發事件，若能即時發布細胞簡訊，將有助於民眾提早避難、降低傷亡風險。

季連成今日至台東出席內政部《台灣全民安全指引》宣講會時表示，昨天晚上發生地震，提醒大家務必牢記地震三口訣「趴下、掩護、穩住」，以確保自身安全；然而，觀察到不少民眾的第一反應仍是往室外逃跑。以日本經驗來看，他們面對地震時常選擇往山區避難，因為過去的慘痛經驗讓他們明白避難地點的重要性，這也提醒我們「他山之石」可為未來面臨災害時提供寶貴的教訓與參考，讓防災準備更周全。

季連成提到，以之前花蓮縣光復鄉堰塞湖事件為例，提醒防災首重避災及離災，也特別提醒居民要備妥避難包。光復鄉能加速復原，要感謝超過50萬名「鏟子超人」與國軍共同投入救災，另外從花蓮經驗，也應注意平時確認廣播系統正常運作的重要性，廣播可在第一時間即時傳遞關鍵資訊，協助民眾因應各類災害。

季連成指出，手機細胞簡訊警示同樣不可或缺，如日前台北車站突發事件，若能即時發布細胞簡訊，將有助於民眾提早避難、降低傷亡風險，面對危機來臨，要有居安思危的憂患意識，才能達到自救及救人。季連成呼籲，全民應善用《台灣全民安全指引》，並下載警政署防災及防災一點通APP，只有國家自我強化，才能嚇阻外來的威脅，並再次強調小橘書的重要性，用簡易的內容才能讓民眾更加瞭解防災。

