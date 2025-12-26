手機警報別驚慌！北市今高強度演練 細胞簡訊也測試

【記者張綵茜／台北報導】因應跨年等大型活動，北市府今（26日）下午1時至1時50分，將在捷運市政府站及市府轉運站進行高強度維安演練，期間將模擬重大治安事件並發送細胞簡訊，提醒周邊民眾留意勿驚慌。

捷運台北車站與中山商圈19日發生恐怖攻擊事件，造成3名無辜民眾身亡、11人受傷，嫌犯最終以跳樓結束生命；事件落幕後，相關恐嚇訊息頻傳，引發社會高度不安。隨著跨年晚會、元旦路跑及年貨大街等大型活動即將登場，北市府也升級維安整備。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安日前宣布，北市府於今（26日）在捷運市政府站及市府轉運站舉行大型活動高強度維安演練。根據北市府提供的流程顯示，演練時間為下午1時至1時50分，範圍涵蓋捷運市政府站B1大廳層、市府轉運站購票櫃台前，以及市府站2號出口外側人行道等鄰近場域；此次演練模擬歹徒於捷運月台層丟擲汽油彈的應變處置，以及大量傷病患的緊急救援流程，藉此檢視第一線人員面對突發重大治安事件時的即時反應與跨單位協調能力。

北捷台北車站及中山商圈19日發生恐怖攻擊事件，造成多名死傷，震驚社會。彭欣偉攝

蔣萬安近日多次說明演練規劃重點指出，警察局、消防局、衛生局及台北捷運公司等相關局處，均持續與中央保持密切溝通；此次演練除公部門外，也納入市府轉運站內櫃位、百貨業者及客運業者等單位參與，讓第一線從業人員熟悉危害發生時的應處作為。

此外，演練過程中也將同步測試重大治安事件的「即時細胞簡訊通報機制」，向周邊民眾發送警示訊息，檢視通報速度與實際成效。

北市府經中央今核定簡訊內容如下：

中文：［演練][疏散避難]捷運市政府站發生重大災害事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。臺北市政府1999

英文：［Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on MRT Taipei City Hall Station.Remain calm and follow on-site instructions.Leave the area immediately. Taipei City Government 1999

蔣萬安日前宣布，將進行大型活動高強度維安演練。彭欣偉攝

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

MIDO人氣電視機錶注入復古金 霸氣八角錶配雙錶冠更便利

周杰倫摟昆凌放閃！牆上「聖誕老人」出自畢卡索 驚人拍賣價曝光

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」她懷孕了！曬超音波照：衝刺來的

