手機變大砲！OPPO Find X9 Pro外掛「增距鏡」 讓你從演唱會拍到野生動物都OK
OPPO於30日底在台灣正式推出全新Find X9系列旗艦手機，這次系列整合了OPPO首款2億畫素鏡頭、聯發科技天璣9500晶片以及業界領先的7500mAh超大電池容量，並攜手專業相機品牌哈蘇打造專業級增距鏡，重新定義手機影像與效能的最高標準。
OPPO Find X9規格
OPPO Find X9外觀與尺寸採用輕薄流暢設計，機身尺寸為156.98 x 73.93 x 7.99毫米，重量203克。該機搭載6.59吋AMOLED平面螢幕，解析度為2760x1256像素，螢幕採用業界最窄的1.18毫米四等邊框設計，螢幕佔比高達95.5%，讓視覺更寬廣且沉浸。螢幕具備ProHDR顯示與3600尼特局部峰值亮度，支援低亮度1尼特及2160Hz高頻PWM調光，有效減少眼睛疲勞。
硬體核心方面，Find X9搭載聯發科技MediaTek Dimensity 9500晶片，採用業界先進3奈米製程，運算效能提升32%，能耗降低55%，加上LPDDR5X 12GB RAM與256GB UFS 4.1儲存配置，系統反應迅速且多工流暢。此外，內建7025mAh大容量電池，支援80W有線及50W無線快速充電，提供用戶長時間續航力。
在相機性能上，Find X9其後置三鏡頭組合包括5000萬畫素主鏡頭，搭載Sony LYT-808感光元件，1/1.56吋感光面積及f/1.75大光圈，配備OIS光學防手震，確保畫面穩定清晰；同時搭配5000萬畫素120度超廣角鏡頭與5000萬畫素3倍潛望式長焦鏡頭，擁有f/2.2及f/3.4光圈。錄影方面，支援4K 120fps杜比視界視頻錄製，實現專業級畫質表現。
前置自拍鏡頭為3200萬畫素，f/2.4光圈設計，支援4K錄影，同時結合多項AI美顏與影像優化技術，提升自拍質感，讓用戶在各種場景都能輕鬆捕捉自然細膩的影像。
OPPO Find X9 Pro規格
OPPO Find X9 Pro在外觀與尺寸方面具有極窄的四邊等寬設計，螢幕邊框僅1.18毫米，整體視覺極為沉浸。具備6.78吋的LTPO AMOLED沉浸式大螢幕，解析度達2772 x 1272像素，更新率高達120Hz，局部峰值亮度最高達3600尼特，支持ProHDR和德國萊茵TÜV護眼認證。
機身尺寸約為161.26 x 76.46 x 8.25毫米，重量約224克，採用冷雕玻璃背蓋與霧化鋁合金邊框，不僅外觀高貴，也提升握持的穩定性。同時，它具有IP66/IP68/IP69防塵防水等級，能在多種嚴苛環境下保持穩定運作。
硬體方面，OPPO Find X9 Pro同樣是搭載聯發科技MediaTek Dimensity 9500晶片，採用先進的3奈米製程，擁有強勁運算效能與卓越能效表現。
此八核心處理器由1顆4.21GHz Cortex-C1 Ultra超大核、3顆3.5GHz Cortex-C1 Premium核心與4顆2.7GHz Cortex-C1 Pro核心組成，具備高效能與低功耗兼備的優勢。搭配16GB LPDDR5X記憶體與512GB UFS 4.1儲存空間，確保多工處理流暢且資料存取迅速。
電力方面，Find X9 Pro備有7500mAh超大容量電池，並支援80W SUPERVOOC有線快充與50W AIRVOOC無線快充，能快速回復電量，滿足長時間高強度使用需求。
相機部分，OPPO Find X9 Pro後置相機由四鏡頭組成，包含5000萬畫素Sony LYT-828主鏡頭，尺寸達1/1.28吋，配備f/1.5大光圈及四軸OIS光學防手震，支援4K 120fps杜比視界錄影。
5000萬畫素超廣角鏡頭，1/2.75吋感光元件，f/2.0光圈，視角120度，並搭載三軸電子防手震。
2億畫素Samsung HP5潛望式光學長焦鏡頭，1/1.56吋感光元件，f/2.1光圈，支援6倍光學變焦以及長焦微距功能，最短對焦距離10公分，並具備四軸OIS防手震。最後就是200萬畫素丹霞色彩還原鏡頭，可以提升夜拍和色彩真實還原。
前置自拍鏡頭部分則為5000萬畫素，f/2.0光圈，21毫米等效焦距，搭配5枚鏡片並支援自動對焦，實現4K錄影及多種AI美顏效果，確保自拍高畫質與自然膚色渲染。
OPPO哈蘇專業增距鏡套裝
OPPO哈蘇專業增距鏡套裝，是Find X9 Pro的強化攝影性能的重要配件，建議售價為新台幣6,990元。此套裝包含一個3.28倍長焦增距鏡，採用哈蘇標誌性金屬材質打造，重量約165克（不含手機）。而透過這顆增距鏡，能將手機內建2億畫素哈蘇長焦鏡頭的焦距延伸至等效230毫米，實現10倍光學變焦與高質感影像。
要注意的是，裝上增距鏡後，主鏡頭和超廣角鏡頭會被覆蓋，因此需在增距模式與一般拍攝間手動切換裝卸。也因為如此，套裝附帶專用磁吸手機殼、鏡頭轉接環及可搭配三腳架使用的鏡頭支架，方便用戶安裝與穩定拍攝。
搭配哈蘇增距鏡，Find X9系列的拍攝範圍顯著擴展，特別適合長距離拍攝場景，如野生動物、演唱會及遠景細節捕捉。其細節還原與色彩真實度提升明顯，讓手機拍攝媲美專業相機質感。
此外，該增距鏡同時支援高階錄影模式，提升影片的焦距靈活性與畫面清晰度，是影像創作者與攝影愛好者的重要利器。
OPPO Find X9系列容量、顏色與售價
OPPO Find X9有鈦銀、赤月、玄黑三種顏色，容量方面為12GB RAM+256GB ROM，官方建議售價為新台幣28,990元。
OPPO Find X9 Pro有霜月白、曜鈦灰兩種顏色，容量方面為12GBRAM+512GB ROM，官方建議售價為新台幣38,990元。目前全系列已於官方指定通路開賣，預計11月1日全台通路正式上市。
看更多 CTWANT 文章
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料後28字致謝友人 再吐真實心境
粿粿爆出軌「1時間點」洩端倪！傳王子年初幫牽線代言 廠商超傻眼
王子不倫戀粿粿有跡可循！昔自曝「戀愛障眼法」全中 證據影片被挖出
其他人也在看
陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式
藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。Yahoo Tech ・ 2 小時前
不遲到不早退、更不會頂嘴罷工！一上架就爆紅，你願意花60萬、買個「任勞任怨」機器人管家嗎？
家用人形機器人的時代，真的要開始了嗎？打開X等社群平台，幾乎被一款高度擬人化的機器人NEO洗版，這款由新創公司1X研製、號稱是世界上第一個消費者完成版人形機器人，29日正式對外公告上市，它能幫助用戶處理家務，替你省下大把零碎時間。根據1X官方宣傳影片，機器人NEO被譽為史上「最安全、最有能力、最實惠」的人形機器人，將把長時間以來、人們心中的家用機器人幻想變為......風傳媒 ・ 23 小時前
燒毀！三星S25+莫名過熱起火「官方找不到原因」 南韓網友：不只這次
貼文曝光後，部分網友留言認為此事「可能會上新聞」，但原PO回覆稱「已通報媒體，但新聞沒有刊出」。另外有多名網友則擔憂這可能是S25系列的共通問題，留言中甚至指出「在三星內部員工使用的S25機種也有爆炸案例」，部分人推測這與電池成本降低或新環保製程有關。另一位名為...CTWANT ・ 1 天前
不是科技人！ 黃仁勳Keynote藏台灣之光是「他」
輝達執行長黃仁勳台灣時間今（29）日在華盛頓DC舉行GTC keynote，就在清晨00:00舉行，暖場影片記錄了每一個扭轉世界的科技轉捩點，黃仁勳旁白中緩緩道出，每一個科技的時刻，都有美國的領先，但是在2007年第一支iPhone問世時，輝達使用的影片中卻藏了「台灣之光」，同樣與黃仁勳是台南囡仔的─王建民。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃仁勳：AI再工業化開跑！西門子、富士康、台積電夥伴名單曝光
[Newtalk新聞] NVIDIA宣布，美國領先的製造商、工業軟件開發商和機器人公司正在使用NVIDIA Omniverse技術建造最先進的機器人工廠和新的自主協作機器人，以幫助克服勞動力短缺並推動美國再工業化。 「人工智能正在將全球工廠轉變為智能思維機器，新工業革命的引擎。」輝達創始人兼首席執行官黃仁勳說，「我們正在與美國的製造業領導者一起構建物理人工智能、Omniverse 數字孿生和協作機器人，這將提高整個美國工業基礎的生產力、彈性和競爭力。」 以下是重點摘要說明： 「大型」NVIDIA Omniverse Blueprint 擴展到包括用於建立工廠規模數位孿生的庫，西門子的數位孿生軟體首先支援該藍圖，FANUC 和富士康 Fii 首先連接他們的機器人模型。 百通、卡特彼勒、富士康、Lucid Motors、豐田、台積電和緯創資通建立 Omniverse 工廠數位孿生，以加速人工智慧驅動的製造。 Agility Robotics、Amazon Robotics、Figure 和 Skild AI 使用 NVIDIA 的三台計算機架構構建了美國的協作機器人勞動力。 以下是輝達完整新頭殼 ・ 7 小時前
黃國昌爆「大同醫護」用中國製設備 綠委：資料哪來的｜#鏡新聞
捲入狗仔門風波的民眾黨主席黃國昌，今天(30日)召開記者會，他踢爆「大同醫護公司」，拿下國家資通安全研究院標案，但過程中不但出示不實的證明文件，甚至還違約使用中國製資通設備，企圖蒙騙驗收；他直指主管機關數發部睜一隻眼閉一隻眼，因為大同醫護董事長就是新潮流大老洪奇昌。綠委也反擊外界難免會懷疑，這次的資料是不是又是狗仔跟來的。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 4 小時前
年末出國搶優惠！Nord月費限時優惠$79！加碼旅行必備3C清單：VPN、eSIM、降噪耳機挑選指南
2025年末，許多人紛紛計畫出國，當然得趁「雙11」優惠，搶購年末出遊的行程。除了要準備護照、機票、住宿外，出國3C產品你準備好了嗎？有4樣超重要的出國必備3C產品一定要放進清單內！近期全球航空公司陸續針對「行動電源」釋出新規定，像是全程不能使用，且限制100Wh以下才能攜帶，標示不清的行動電源也可能無法登機，本文提供挑選行動電源的建議；另外網路也超重要，「eSIM」免換卡，落地掃QR Code即可上網，從KKday、Klook都可以下單，不會使用的話還有線上客服提供協助；在國外用公共Wi-Fi免不了會有點害怕，選一款「VPN」保護個資，還能繞過網路限制繼續追劇，最後小編私心推薦「降噪耳機」，因為飛機上的耳機真的超不給力，想要安穩舒適的度過飛行，降噪耳機一定要帶上。連假出國打包行李，這4大好物真的一個都不能少！Yahoo夯好物 ・ 8 個月前
中國京東方品質太差 韓2大廠供應iPhone 17 98.6％面板
初次上稿10-29 23:22 更新時間10-30 07：15iPhone 17系列手機自推出後銷售優於預期，讓蘋果和相關供應鏈公司股價近日揚眉吐氣。南韓《朝鮮日報》29日報導，iPhone 17使用的有機發光二極體（OLED）面板，三星顯示器和樂金顯示器包辦了98.6%，中國最大面板製造商京東方（自由時報 ・ 10 小時前
165g最輕全景相機 Insta360 X4 Air 8K登場
【記者趙筱文／東京報導】全球運動相機品牌Insta360推出全新全景相機Insta360 X4 Air，以165克超輕量機身結合8K影像與AI演算法，鎖定旅行與日常拍攝需求。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
出國旅遊機場充電小心了！專家：當心被竊取銀行密碼 6招安心在外充電
很多人出國旅遊都會使用機場、商場的免費充電插頭充電，但原來當中可能藏有惡意程式！外媒引述專家說法，公共USB充電插座有可能被人改裝，當旅客充電時，可能會被安裝惡意軟件，銀行密碼隨時外洩。香港消委建議，健康2.0 ・ 9 小時前
小米 Xiaomi 17 Ultra 棄用 2K 屏，改用 17 同款 1.5K 屏
文章來源：Qooah.com 近期博主 @智慧皮卡丘 爆料，表示小米17 Ultra 雖然沒有沿用 2K 屏，反用了小米17 Pro Max 同款的超級像素 1.5K 屏幕，為全 RGB 無損排列。 小米採用的超級像素技術主要是在排列方式與以往的 OLED 存在區別。通過全 RGB 像素獨立排布的方式，克服 OLED 領域高 ppi 與低良率的弊端，讓每一粒子像素都能精准發光。每粒像素都有獨立的紅、綠、藍三色子像素，不再需要借用相鄰子像素。 因為屏幕排列方式的不同，所以即使屏幕解像度沒有2K高，但子像素數量達到 938萬，基本與2K同一水準，觀感接近。 除此之外，小米還在屏幕中採用國產新型紅色發光主材，發光效率達到全球頂尖的 82.1 cd/A，讓顯示效果更均衡。 小米集團總裁盧偉冰稱，「2K級的顯示效果，但功耗甚至低於1.5K」，全新的技術開闢了全新的顯示技術路線。 超級像素技術是小米和國產供應鏈聯合開發的技術，代表著國產 OLED 屏幕技術以及相關產業鏈的全面突破，讓顯示效果正式進入無損新時代。 前段時間小米17 Ultra 已經入網，型號為 2512BPNDAC，推測會在農曆新年Qooah ・ 17 小時前
達明機器人化身圖書管員 青埔圖書館AI取書服務上線
達明機器人宣布，在桃園青埔圖書館建置全台首創「AI機器人預約自助取書系統」，結合達明的AI協作機械手臂與自走車，打造兼具自動化與智慧化的書籍取放流程，為圖書館導入人機協作應用。鏡報 ・ 3 小時前
Nothing Phone (3a) Lite 平價登場：簡化版透明設計和 Glyph 燈效
Nothing 主品牌旗下最平價的手機 Nothing Phone (3a) Lite 今日正式登場，它依舊有標誌性的透明設計和 Glyph 燈效，但兩者都經過了簡化以降低成本。Yahoo Tech ・ 18 小時前
輝達GTC大會秀機器人處理器 與人形機器人廠合作
（中央社記者鍾榮峰台北29日電）輝達GTC大會於美國華盛頓特區登場，會中輝達發表機器人處理器，鎖定邊緣端人工智慧（AI）應用，輝達透露與包括Figure、Agility Robotics、Amazon Robotics等人形機器人大廠合作進展。鴻海集團旗下工業富聯也使用輝達數位孿生技術設計製造機器人。中央社 ・ 1 天前
傳下一代Xbox將取消多人連線付費限制，或許為整合Windows PC體驗鋪路
根據Windows Central網站報導，微軟內部規劃似乎傾向於讓下一代Xbox遊戲主機取消線上多人連線的付費限制。若此消息屬實，意味自2002年推出Xbox Live服務之後，Xbox平台長達二十餘年的多人連線功能必須付費使用政策將迎接重大轉變。Mashdigi ・ 1 天前
微軟設定失誤導致雲端中斷 客戶端網站異常
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）微軟公司（Microsoft）表示，因「無意間的設定變更」影響了旗下廣泛使用的Azure服務，以致雲端用戶今天遭遇大規模服務中斷。中央社 ・ 13 小時前
OnePlus 15、Ace 6同步揭曉，搭載Snapdragon旗艦處理器、165Hz螢幕與大電量配置
OnePlus稍早正式發表了旗下數字系列的最新旗艦手機OnePlus 15，以及定位略有差異的OnePlus Ace 6。Mashdigi ・ 1 天前
北部持續下雨！4縣市大雨特報 下波東北季風週五報到｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播Tuhi。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
OpenAI的AI影片創作工具Sora正式進駐亞洲市場，台灣、泰國與越南成亞洲首批開放地區
OpenAI宣布其AI影片創作工具Sora App正式進駐亞洲市場，並且率先在台灣、泰國及越南地區開放使用。而之所以選擇台灣在內地區作為亞洲市場首發，是因為台灣等地區創作者相當活躍，更表示非常期待能透過Sora支持在地創作者開啟新一波創作浪潮。Mashdigi ・ 6 小時前
NVIDIA揭曉BlueField-4 DPU，整合Grace CPU與ConnectX-9網路、實現800Gbps吞吐量
NVIDIA 在華盛頓特區舉行的 GTC 大會上揭曉 NVIDIA BlueField-4 資料處理器 (DPU)，將透過軟體定義的加速能力，全面提升 AI 資料儲存、網路傳輸與安全性，將資料中心轉型為安全、智慧化的 AI 基礎設施，而 NVIDIA 將其形容為驅動「AI 工廠作業系統」的核心引擎。Mashdigi ・ 15 小時前