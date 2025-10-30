手機變大砲！OPPO Find X9 Pro外掛「增距鏡」 讓你從演唱會拍到野生動物都OK

OPPO宣布在台推出Find X9系列。（圖／廖梓翔攝）

OPPO於30日底在台灣正式推出全新Find X9系列旗艦手機，這次系列整合了OPPO首款2億畫素鏡頭、聯發科技天璣9500晶片以及業界領先的7500mAh超大電池容量，並攜手專業相機品牌哈蘇打造專業級增距鏡，重新定義手機影像與效能的最高標準。

左為6.78吋的Find X9 Pro，右為6.59吋的Find X9。兩者除了尺寸上的差距外，相機上的閃光燈位置也不同。（圖／廖梓翔攝）

OPPO Find X9規格

OPPO Find X9外觀與尺寸採用輕薄流暢設計，機身尺寸為156.98 x 73.93 x 7.99毫米，重量203克。該機搭載6.59吋AMOLED平面螢幕，解析度為2760x1256像素，螢幕採用業界最窄的1.18毫米四等邊框設計，螢幕佔比高達95.5%，讓視覺更寬廣且沉浸。螢幕具備ProHDR顯示與3600尼特局部峰值亮度，支援低亮度1尼特及2160Hz高頻PWM調光，有效減少眼睛疲勞。

Find X9全顏色。（圖／廖梓翔攝）

硬體核心方面，Find X9搭載聯發科技MediaTek Dimensity 9500晶片，採用業界先進3奈米製程，運算效能提升32%，能耗降低55%，加上LPDDR5X 12GB RAM與256GB UFS 4.1儲存配置，系統反應迅速且多工流暢。此外，內建7025mAh大容量電池，支援80W有線及50W無線快速充電，提供用戶長時間續航力。

Find X9。（圖／廖梓翔攝）

在相機性能上，Find X9其後置三鏡頭組合包括5000萬畫素主鏡頭，搭載Sony LYT-808感光元件，1/1.56吋感光面積及f/1.75大光圈，配備OIS光學防手震，確保畫面穩定清晰；同時搭配5000萬畫素120度超廣角鏡頭與5000萬畫素3倍潛望式長焦鏡頭，擁有f/2.2及f/3.4光圈。錄影方面，支援4K 120fps杜比視界視頻錄製，實現專業級畫質表現。

Find X9後置鏡頭的閃光燈在鏡頭下方。（圖／廖梓翔攝）

前置自拍鏡頭為3200萬畫素，f/2.4光圈設計，支援4K錄影，同時結合多項AI美顏與影像優化技術，提升自拍質感，讓用戶在各種場景都能輕鬆捕捉自然細膩的影像。

Find X9前置鏡頭。（圖／廖梓翔攝）

OPPO Find X9 Pro規格

OPPO Find X9 Pro在外觀與尺寸方面具有極窄的四邊等寬設計，螢幕邊框僅1.18毫米，整體視覺極為沉浸。具備6.78吋的LTPO AMOLED沉浸式大螢幕，解析度達2772 x 1272像素，更新率高達120Hz，局部峰值亮度最高達3600尼特，支持ProHDR和德國萊茵TÜV護眼認證。

機身尺寸約為161.26 x 76.46 x 8.25毫米，重量約224克，採用冷雕玻璃背蓋與霧化鋁合金邊框，不僅外觀高貴，也提升握持的穩定性。同時，它具有IP66/IP68/IP69防塵防水等級，能在多種嚴苛環境下保持穩定運作。

Find X9 Pro。（圖／廖梓翔攝）

硬體方面，OPPO Find X9 Pro同樣是搭載聯發科技MediaTek Dimensity 9500晶片，採用先進的3奈米製程，擁有強勁運算效能與卓越能效表現。

此八核心處理器由1顆4.21GHz Cortex-C1 Ultra超大核、3顆3.5GHz Cortex-C1 Premium核心與4顆2.7GHz Cortex-C1 Pro核心組成，具備高效能與低功耗兼備的優勢。搭配16GB LPDDR5X記憶體與512GB UFS 4.1儲存空間，確保多工處理流暢且資料存取迅速。

X9與X9 Pro的左側邊都有一個捷徑按鈕，可以透過設定來自定義功能。（圖／廖梓翔攝）

電力方面，Find X9 Pro備有7500mAh超大容量電池，並支援80W SUPERVOOC有線快充與50W AIRVOOC無線快充，能快速回復電量，滿足長時間高強度使用需求。

相機部分，OPPO Find X9 Pro後置相機由四鏡頭組成，包含5000萬畫素Sony LYT-828主鏡頭，尺寸達1/1.28吋，配備f/1.5大光圈及四軸OIS光學防手震，支援4K 120fps杜比視界錄影。

5000萬畫素超廣角鏡頭，1/2.75吋感光元件，f/2.0光圈，視角120度，並搭載三軸電子防手震。

2億畫素Samsung HP5潛望式光學長焦鏡頭，1/1.56吋感光元件，f/2.1光圈，支援6倍光學變焦以及長焦微距功能，最短對焦距離10公分，並具備四軸OIS防手震。最後就是200萬畫素丹霞色彩還原鏡頭，可以提升夜拍和色彩真實還原。

Find X9 Pro的閃光燈在鏡頭組右邊。（圖／廖梓翔攝）

前置自拍鏡頭部分則為5000萬畫素，f/2.0光圈，21毫米等效焦距，搭配5枚鏡片並支援自動對焦，實現4K錄影及多種AI美顏效果，確保自拍高畫質與自然膚色渲染。

Find X9 Pro的前置鏡頭。（圖／廖梓翔攝）

OPPO哈蘇專業增距鏡套裝

OPPO哈蘇專業增距鏡套裝，是Find X9 Pro的強化攝影性能的重要配件，建議售價為新台幣6,990元。此套裝包含一個3.28倍長焦增距鏡，採用哈蘇標誌性金屬材質打造，重量約165克（不含手機）。而透過這顆增距鏡，能將手機內建2億畫素哈蘇長焦鏡頭的焦距延伸至等效230毫米，實現10倍光學變焦與高質感影像。

OPPO哈蘇專業增距鏡套裝。（圖／廖梓翔攝）

要注意的是，裝上增距鏡後，主鏡頭和超廣角鏡頭會被覆蓋，因此需在增距模式與一般拍攝間手動切換裝卸。也因為如此，套裝附帶專用磁吸手機殼、鏡頭轉接環及可搭配三腳架使用的鏡頭支架，方便用戶安裝與穩定拍攝。

OPPO哈蘇專業增距鏡。（圖／廖梓翔攝）

搭配哈蘇增距鏡，Find X9系列的拍攝範圍顯著擴展，特別適合長距離拍攝場景，如野生動物、演唱會及遠景細節捕捉。其細節還原與色彩真實度提升明顯，讓手機拍攝媲美專業相機質感。

此外，該增距鏡同時支援高階錄影模式，提升影片的焦距靈活性與畫面清晰度，是影像創作者與攝影愛好者的重要利器。

OPPO哈蘇專業增距鏡裝上去的模樣。（圖／廖梓翔攝）

相機軟體內點開「哈蘇增距」功能，就可以使用裝上去的增距鏡。（圖／廖梓翔攝）

實際效果其實頗為厲害。（圖／廖梓翔攝）

10x光學變焦效果。（圖／廖梓翔攝）

200x數位變焦效果。（圖／廖梓翔攝）

OPPO Find X9系列容量、顏色與售價

OPPO Find X9有鈦銀、赤月、玄黑三種顏色，容量方面為12GB RAM+256GB ROM，官方建議售價為新台幣28,990元。

OPPO Find X9全顏色。

OPPO Find X9 Pro有霜月白、曜鈦灰兩種顏色，容量方面為12GBRAM+512GB ROM，官方建議售價為新台幣38,990元。目前全系列已於官方指定通路開賣，預計11月1日全台通路正式上市。

OPPO Find X9 Pro全顏色。

