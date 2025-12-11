手機變導覽員 元智啟用 AI 語音導覽服務

元智大學圖書館正式啟用「AI 智慧語音導覽服務」





面對 AI 技術快速發展與校園國際化趨勢，元智大學圖書館正式推出「AI 智慧語音導覽服務」，以多語系、智慧定位與互動式內容打造全新升級的參觀體驗。讀者只需使用手機掃描入口 QR Code，即可啟動多語系語音導覽，透過即時定位與互動式內容體驗，彷彿有專屬導覽員陪同，在館內自由探索。

元智大學資訊長王任瓚11日表示，此次推出的 AI 導覽系統提供「經典行程」與「精選行程」兩種模式，支援影音與文字閱讀，多元內容設計滿足不同使用情境。目前館內共設置 11 個導覽景點，涵蓋建築、典藏與主題空間，參觀者可依需求自由排列路線，大幅提升導覽的彈性與便利性。

廣告 廣告

元智大學圖書館正式啟用「AI 智慧語音導覽服務」

王任瓚指出，新導覽系統最大亮點，是導入 Location-based 定位與 AI 圖資辨識技術，可即時掌握使用者所在位置，並自動規劃下一站路線。使用者不再需要盯著複雜平面圖或確認方向，AI 就能提供最直覺的動線建議。這不僅降低首次造訪者的迷路感，也讓導覽體驗更流暢、更友善。

因應國際訪校人數逐年增加，AI 導覽同步提供中文、英文與日文三種語言，訪客可依習慣自由切換，提升跨文化使用易讀性。結合智慧定位與視覺化樓層圖，整體參觀體驗更完整，也展現圖書館推動國際化服務的企圖心。

元智大學圖書館正式啟用「AI 智慧語音導覽服務」





元智大學圖書館正式啟用「AI 智慧語音導覽服務」





為推廣新功能，圖書館今年 9 月推出「AI 實境解謎活動」。讀者需依指引在館內闖關找答案，在遊戲化互動過程中，加深空間記憶並熟悉導覽操作。活動推出後吸引大量學生參與，回饋熱烈。

此次系統由圖書館與資工所研究生楊千儀合作開發，是校內「智慧校園」與「跨領域人才培育」理念的具體成果。王任瓚表示，未來將持續優化使用者介面、擴增導覽內容並導入更多互動模組，讓導覽不僅是路線指引，更成為一段知識探索旅程。

元智大學圖書館正式啟用「AI 智慧語音導覽服務」





元智大學圖書館正式啟用「AI 智慧語音導覽服務」





王任瓚強調，AI 智慧語音導覽未來將成為校內外訪客的「數位迎賓員」，無論是新生入學、課程參訪或國際外賓導覽，都能以更直覺方式認識圖書館。「只要開啟手機，圖書館就能陪著你探索知識的可能。」



元智大學圖書館正式啟用「AI 智慧語音導覽服務」





元智大學圖書館正式啟用「AI 智慧語音導覽服務」





更多新聞推薦

● 北北桃試辦UBike「友愛接力」1/1上路 還車選無車可借站點可獲5元騎乘券