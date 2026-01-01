手機買氣轉趨理性 iPhone 17奪冠、安卓王是它

【記者趙筱文／台北報導】台灣智慧手機市場2025年11月銷售數字出爐。根據市調機構公布的全台實體通路手機銷售數據顯示，11月整體銷售量約51.6萬支，較10月56.5萬支高峰下滑約9%，總銷售額也同步衰退15%。通路觀察指出，在連續2個月新機熱潮後，受到雙11、黑色星期五等大型促銷檔期分散買氣影響，市場明顯轉向理性購買期。

從品牌與單機表現來看，本月全台最熱銷手機仍由蘋果包辦，Apple旗下iPhone 17系列一舉囊括銷售排行榜前5名，其中單機冠軍由iPhone 17（256GB）奪下，取代上月其他容量版本登頂。非蘋陣營方面，Samsung Galaxy A56（12GB/256GB）持續穩居安卓最暢銷機型，展現中階市場的高度黏著度。

連鎖通訊門市傑昇通信分析，11月市場結構與10月相比出現明顯變化，前20名熱銷榜中，蘋果僅守住7席，且所有上榜機型銷量全面下滑。值得注意的是，iPhone 17 Pro Max（512GB）單機銷量月減幅度高達38%，成為本月衰退最明顯的機型。通路指出，主因在於新機上市後首波供貨回補告一段落，部分高階規格於11月出現短暫供貨不穩，加上價格尚未明顯鬆動，使高階用戶選擇延後換機，轉而觀望12月檔期。

另外，上月仍在榜內的iPhone Air（256GB）、iPhone 17 Pro Max（1TB）及入門定位的iPhone 16e（128GB），本月在安卓機型強勢回擊下全數跌出榜外。傑昇通信指出，iPhone Air雖具話題性，但在消費者預算轉趨保守的情況下較難成為首選；而高容量頂規版本銷售週期本就偏短，當核心族群完成購買後，原廠售價即成為推廣阻力。

相較之下，前代機型iPhone 16（128GB）僅小幅下滑一個名次，單機銷量月減約15%，跌幅相對溫和。通路認為，這反映出價格導向型果粉，仍偏好已進入價差甜蜜點的前代機型。

安卓陣營方面，三星本月在前20名榜單中佔據8席，成為覆蓋率最高的品牌。除Galaxy A56持續穩坐中階銷售主力外，Galaxy S25+（12GB/256GB）與Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB）也出現明顯回溫，其中Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB）單機銷量較上月成長約30%，為本月成長幅度最大的單機。通路推測，節慶促銷拉大旗艦機價差，吸引原本觀望的高階用戶重新進場，是銷量快速回升的關鍵。

至於OPPO與vivo則分別拿下2席與3席，整體表現相對穩定。本月唯一新進榜機型為vivo V60 Lite（12GB/256GB），一上市即空降第13名。

