手機越滑越緊張？醫示警「傷腦6種陷阱行為」：超載恐更累





起床馬上看手機會讓人變緊張？醫師指出研究證實「睡醒立即使用手機易摧毀神經系統」易引發焦慮症，還有腦神經科學博士示警「6種陷阱行為」有害身體健康，希望手機族群多注意！

睡醒看手機「壓力荷爾蒙」較高？

神經外科謝炳賢醫師透過FB粉專指出，大腦在睡醒後就像「剛從深度休眠中甦醒的電腦」，需緩慢開機啟動，此時突接收手機大量資訊，會讓前額葉皮質瞬間過載！

謝醫師也引用神經科學研究報告：「晨起立即使用手機的人，皮質醇（壓力荷爾蒙）分泌量比正常人高出23%，導致整天處於高度緊張狀態」，若發現越來越容易焦慮煩躁，甚至出現莫名恐慌，這正是大腦長期承受過度刺激的警訊！

廣告 廣告

謝炳賢醫師進一步說明「手機對人體的影響」：

手機社群媒體、遊戲、新聞推送會快速刺激「多巴胺分泌」讓人產生短暫愉悅感： 晨起立即接收這樣強烈的刺激會導致「巴胺受體變得越來越不敏感」，且研究顯示「有晨起滑手機習慣的人，出現憂鬱症狀的機率比一般人高出41%」。

手機螢幕藍光抑制褪黑激素分泌：晨起立即接收大量資訊會讓大腦過度活躍，破壞自然晝夜節律，睡眠醫學研究發現，有晨起看手機習慣的人「深度睡眠時間減少30%」。

腦神經科學博士透過鄭淳予醫師透過FB指出，「多巴胺透支6大陷阱行為」恐讓大腦更累，包括 :

吃含糖食物

吸菸和吸毒（包括電子菸）

看色情內容

長時間瀏覽社群媒體

賭博

線上購物

鄭淳予醫師解釋，多巴胺濃度「大起大落」，會使多巴胺系統疲憊不堪，當我們打開社群媒體刷影片，大腦多巴胺會「快速上升」，但只要放下手機，多巴胺「開始下滑」就變成惡性循環，長期下來導致「動力下降」、「做事拖拉」、「情緒低落」、「憂鬱感增加」。

鄭淳予醫師提供「緩釋多巴胺9種方式」，雖然這些行為雖然不會給予「快感」，但會讓大腦多巴胺維持得更久、更穩定，讓身體可以獲得放鬆愉悅的感受：

每天閱讀30分鐘

每週戶外健行一次

每天曬太陽 10~30分鐘

每週3次有氧運動（快走、慢跑、跳舞、游泳）

練習正念呼吸或冥想

均衡飲食：富含酪胺酸的蛋、豆、堅果、魚；多吃蔬果

學習新事務（彈琴、烹飪、畫畫、說新語言）

睡前寫下3件感謝小事

規律作息、充足睡眠

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

