手機遭辣妻偷定位！余祥銓氣炸「被踩底線」嘆：根本不信任我

資深藝人余天的兒子余祥銓，2023年與柔柔結婚，後育有1女。近日他在網路節目《戀愛熊天秤》自爆在婚姻中幾乎「毫無隱私」，手機密碼被柔柔改成一模一樣，方便隨時查閱，甚至因此被男生好友排擠，「男生之間最愛在群組裡傳垃圾話或18禁的內容，我兄弟們都知道我老婆每一條訊息都會看，會直接跟我說，我們要再開一個群組，因為你老婆會看，所以裡面不能有你。」讓他感嘆自己活得像原始人。

余祥銓透露手機與行蹤都被柔柔控管。（圖／翻攝自余祥銓臉書、《戀愛熊天秤》提供）

余祥銓（中）稱自己在婚姻中幾乎「毫無隱私」。（圖／《戀愛熊天秤》提供）

除了簡訊，余祥銓的IG也幾乎由柔柔在使用，只要帳號多追蹤一個人，立刻就會被追問「今天追蹤這個人是誰？」即便只是工作外景合照、被標註後回追，對他來說是基本尊重，卻仍免不了被問得一清二楚。

余祥銓認為可能是因為自己婚前花邊新聞過多，唯一解決方法就是給柔柔「滿滿的安全感」，然而，手機被看他可以接受，但「手機被定位」是他不能被踩到的底線。

回想起有次手機快沒電請朋友幫忙檢查，他才發現自己竟然被偷偷定位，於是當場抓狂，「基本上我到哪裡柔柔都會要求我拍照，我也都會拍給她，但定位我這就代表是根本完全不信任我。」無奈地說自己是公眾人物，幾乎走到哪裡都有人替老婆監控，曾經有次跟朋友吃飯，竟然同時有3個人拍照傳給柔柔，讓他無奈直呼：「我這個臉能做什麼壞事？」

熊熊（右）認為部分女生愛查看伴侶的手機可能是沒安全感。（圖／《戀愛熊天秤》提供）

此外，黃豪平分享曾透過定位抓包前女友和劈腿對象經過旅館，就讓他感到心碎，「不信任了，不管對方在哪裡，都會讓人起疑。」熊熊則從女生角度補充，她認為女生並不是無端多疑，如果對方沒有做出讓人懷疑的行為，其實沒必要去看手機、定位，感情之中，最重要還是給足對方安全感。

