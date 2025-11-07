手機還被拿走！女主持人被誤當嫌犯包圍 松山分局：符合規定

記者楊忠翰／台北報導

台北市1名女主持人，近日在社群平台發文，指出她突然遭警察包圍，手機還被拿走，經過一陣混亂後，她才得以自證清白，並表示：「原地嚇爛才知道，從頭到尾他們根本抓錯人了」；對此，松山分局表示，女主持人樣貌與查緝對象特徵極為相似，警員依法上前攔查，對於造成女主持人困擾，本分局深表歉意。

女主持人發文表示，當時她在車上，突然被警察包圍，還要求她下車，手機更是直接被拿走，3名警察圍在身旁，經過一陣混亂後，她才終於證明自身清白，女主持人認為：「我原地嚇爛才知道，從頭到尾他們根本抓錯人了，為何4名警察跟監女犯人可以跟丟？憑藉衣服顏色就抓我？」

對此，松山分局表示，6日傍晚5時許，警方執行查緝刑案勤務，並在復興北路發現1部可疑車輛，車內女子樣貌與查緝對象特徵極為相似，警員隨即上前攔查，並將女子手機轉為飛航模式，以免她對外聯繫，藉以保全證據，警員並無查看手機內容之情事；經警員查證後發現，該名女子與查緝對象無涉，遂立刻致歉並放行，執法過程態度平和，並未施予強制力，亦符合規定及比例原則。

松山分局指出，因當時正值下班尖峰時間，路上人車眾多，進而發生警員誤認攔查無辜對象情事，造成該名女子困擾，本分局深表歉意，將加強教育警員執法必須兼顧查緝效率及民眾權益，以及執行臨檢辨識及查證程序教育訓練，確保執勤過程更為謹慎周延，以免類似情事再次發生。

松山分局警員誤將女主持人當成嫌犯盤查惹議。（圖／翻攝畫面）

