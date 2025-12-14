手機鏡頭殺手！演唱會.音樂節雷射光傳災 專家：永久損害

台北市 / 綜合報導

週末假期很熱鬧，舞王羅志祥昨(13)日開始、連兩天在台北小巨蛋開唱，他特別提醒粉絲雷射很多，請注意手機不要被掃到。而在台東，有民眾參加國際原住民音樂節，手機鏡頭就真的被雷射光掃壞了，出現紫色斑點、線條，主辦單位也回應有在現場提醒觀眾。而手機維修業者表示，雷射光造成的損害是永久性的，如果想要避免，建議避免光線直射、調整拍照角度。

藝人羅志祥說：「因為你我才明白。」舞王羅志祥昨日晚間在舞台上勁歌熱舞，台上燈光密密麻麻的雷射光，效果十足，而他還特別發文提醒歌迷，注意手機鏡頭不要被掃到，就怕發生雷射光災情，但在台東...

廣告 廣告

藝人張震嶽說：「夏天就要來。」台東國際原住民音樂節，有張震嶽等大咖藝人到場演唱，現場氣氛嗨翻天，但有民眾手機鏡頭當場被照壞，PO文留下慘字。透過畫面來看，有人手機螢幕上，出現像這樣明顯紫色斑點，也有人直接出現一條線。

行政院原民會經濟發展處處長王瑞盈說：「現場的螢幕，其實都有放這些警示的訊息，提醒民眾控台那邊的雷射光，其實它會影響到手機。」維修業者提醒，只要出現異色斑點或線條，都代表鏡頭內的感光元件已經毀損，而傷害是永久的。

手機維修業者王店長說：「所以它(雷射光)只要打到手機鏡頭上面，它的感光料就是會直接燒掉的，那它沒辦法去針對感光做維修，只能夠把整個鏡頭模組整個換掉，三眼鏡頭去原廠維修，它費用落在大概8000元左右。」民眾說：「8000元也是不小的費用。」

至於有民眾好奇，該如何避免災情呢，手機維修業者白店長說：「因為現在市面上比較少有，可以避免強光雷射的相關配件，發現它(現場)是很多雷射光啊，燈光在照射，我們就還是建議，當下就是不要再拿手機出來拍攝。」也有專家建議，避開光線直射調整拍照角度，或使用外接濾鏡，也建議就算沒有拍攝，但表演時有雷射光，可以遮蓋鏡頭或收起手機。

雷射效果像音浪太強，鏡頭就可能像被撞到地上，荷包也很痛，為了以防萬一，專家建議依循主辦單位指引，別因想記錄毀損鏡頭。

原始連結







更多華視新聞報導

羅志祥出道30年七度攻蛋 卡司陣容升級.視聽覺雙享受

羅志祥出道30週年7度攻蛋 找南韓DJ熱舞助陣

BABYMONSTER 1/2、1/3台北小巨蛋嗨唱 搶票時間、票價一次看

