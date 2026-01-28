手機防摔測試大翻車！女店員鬆手下秒「螢幕裂開」 尷尬畫面曝光

大陸中心／彭淇昀報導

完了！中國一間小米專賣店的員工，日前給顧客展示「手機防摔功能」，螢幕朝下、從胸口處鬆手，讓手機往下墜，沒想到螢幕真的裂了，場面頓時陷入尷尬、沉默。

小米專賣店店員實測手機防摔功能，沒想到螢幕真的裂開了，讓場面一度陷入尷尬。（圖／翻攝自蓬勃新聞抖音）

根據陸媒報導，一名小米專賣店的女員工，為了實測「防摔功能」，雙手拿著小米手機，將其擺在胸前的高度，下秒鬆開雙手，螢幕朝下摔落在地。

隨後，女店員彎腰撿起手機，翻過來一看螢幕左下角出現明顯裂痕，還說了一聲「唉呦喂」，場面頓時一陣尷尬、沉默。

「翻車影片」在網路上瘋傳，不少網友紛紛直呼，「這宣傳不到位啊」、「手機碎了，維修費算誰的」、「太尷尬了吧」、「誰摔的就誰賠」、「手機螢幕當場碎成了QRcode」。

●觀看影片連結點此：https://reurl.cc/xKVrbe

