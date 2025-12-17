手機險噴飛！Google搜「67」螢幕狂彈 背後含意曝

每個世代都有自己的流行語，近日數字「67」爆紅。網友在社群上分享，在 Google 搜尋「67」，螢幕會出現彈跳效果，引發熱烈討論，不少人實測後嚇了一跳，也有人好奇這個數字的由來。事實上，「67」是今年在年輕世代間流行的無意義迷因用語，常被用作萬用語氣詞，表達驚訝、好笑或隨機的情緒。

近日有不少網友在社群平台 Threads 上分享，只要在 Google 搜尋數字「67」，螢幕就會彈跳晃動，大約持續2到3秒，神奇特效引發網友好奇，不少人實測發現確有其事，紛紛留言表示「嚇一跳，手機差點飛出去」、「畫面超級彈」、「有種 Google 活過來的感覺」。

廣告 廣告

數字「67」是今年在網路上爆紅的無意義迷因用語，本身沒有固定含義，常被當作萬用語氣詞使用，用來表達驚訝、好笑，或單純隨機的情緒反應，而「67」源自美國饒舌歌手 Skrilla 的歌曲〈Doot Doot (6 7)〉，被推測是來致敬美國費城的第 67 街，但歌手本人否認。

在 TikTok 短影音演算法推播下，數字「67」迅速走紅。起初有網友將Skrilla的歌曲與身高 6.7 吋的 NBA 球星拉梅羅·鮑爾（LaMelo Ball）剪成迷因短片，引起注意。今年3月，一名叫 Maverick Trevillian 的少年在校園籃球賽中高喊「six-seven」，並做出誇張手勢而爆紅，被封為「67 Kid」。就這樣「67」在年輕世代間迅速流行，最終還被《Dictionary.com》評選為 2025 年度代表詞。

而數字「67」的熱潮不僅在青少年族群間爆紅，英國首相施凱爾近日參訪幼兒園時，也在活動中忍不住比出「67」的動作，相關畫面曝光後，引發網友熱議。

更多中時新聞網報導

NBA》柯瑞回歸轟39分 勇士仍遭狼咬

流感疫情升溫 疫苗追加配送

慣性清喉嚨 易燒聲、胃食道逆流