手機險挑選方案 評估四重點

根據產險業者觀察，手機險最常見的三大理賠案件類型，包括螢幕受損、外殼破損、受潮等，業者也提出四點提醒，呼籲民眾在投保前應先充分了解相關注意事項，確保保障內容符合自身需求。

根據產險公司針對手機險理賠的經驗觀察，新安東京海上產險指出，前三大常見理賠類型主要包括外力壓迫造成的毀損，例如，手機遭重物擠壓或不慎坐壓，導致內外部零組件受損；其次為外殼及螢幕破損，多發生於手機跌落地面或碰撞硬物時，螢幕龜裂或外殼受損的情形最為普遍；第三則是入水或受潮事故，包括手機掉入水中、雨淋或因潮濕環境導致功能異常。

國泰產險指出，依據過往理賠經驗，行動裝置常見理賠三大類型：車禍或口袋掉落造成螢幕破裂；意外摔機造成零件故障；意外摔機造成受潮，影響功能。富邦產險也表示，根據2025年手機險理賠案件類型前三名依序是螢幕相關問題（螢幕顯示異常、觸控不良、摔機導致螢幕受損）、外殼破損（摔機、磨損）、受潮。

目前手機險的投保方式主要分為月繳型與年繳型，消費者可依自身需求與預算，靈活選擇最適合的方案。產險業者也建議，民眾在投保手機險前，應先充分了解相關注意事項，確保保障內容符合自身需求。

新安東京海上產險提出四點注意事項，第一，應仔細確認投保商品的承保範圍與細節，是否涵蓋因意外事故所造成的損壞、螢幕破裂，以及強盜或竊盜等風險，避免日後發生事故時產生認知落差；第二，須留意保單對於理賠次數的相關限制，不同商品可能針對理賠次數或年度理賠上限有所規範，投保前要詳加比較與評估。

第三、民眾應了解理賠時須自行支付的自負額，清楚實際可獲得的理賠範圍，有助於衡量保費與保障之間的合理性；第四，應事先掌握理賠與維修的相關流程，多數手機險須送至保險公司指定的維修中心進行處理，不可自行拆機或私下維修。

