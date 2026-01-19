手機險規模連5年攀升 保費收入衝上51億元

手機險投保金額連續5年攀升。根據保發中心最新統計，2020年至2024年行動裝置保險規模持續擴大，手機險投保件數由78.47萬件增至172.99萬件，5年間暴衝逾1倍；保費收入由36.25億元提升至51.26億元，呈現逐年走高趨勢。市場分析，隨著高價智慧型手機推升投保金額，2025年手機險市場可望延續成長走勢。

從保費結構觀察，手機險擴張動能並非僅來自投保件數增加，而是與平均投保金額提高密切相關。近年中高階機款成為市場主流，新機在鏡頭規格、螢幕技術與運算效能等面向不斷升級，帶動整體售價上揚，同步拉高螢幕與主機板等關鍵零組件的維修費用，使單一設備的潛在理賠金額墊高。

廣告 廣告

理賠相關支出同步走升，保發中心資料顯示，手機險理賠金額自2020年的9.73億元，上升至2024年的17.93億元，4年間大增約84%；理賠件數則在2021年落底後逐步回彈，2024年來到13.89萬件，可見在高價裝置普及下，維修與更換需求升溫。

理賠率變化也反映市場風險結構的轉變，統計發現，手機險理賠率於2021年降至29.04%後，近3年一路回升，2024年達到35.38%，顯見手機價格與維修成本飆升，使單一事故的賠償負擔逐步加重。

市場認為，在手機銷售量年增趨緩的情況下，手機險市場已逐漸轉向「件數增長放緩、金額持續攀高」的結構發展。高價機款占比攀高，即使投保件數增幅有限，整體保費規模仍具支撐力，因此市場普遍預期，2025年手機險投保金額將繼續走揚。

整體而言，行動裝置保險已從過去的附加型商品，逐漸變成高價手機生態中的固定配套。在設備價值與風險水準同步提高的趨勢下，手機險市場結構已趨成熟，未來擴張動能將來自金額面而非數量面。

原文出處

延伸閱讀