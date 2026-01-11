手機電力不夠用？耗電App排行出爐了 「它」排名第一

財經中心／劉宇鈞報導

常常覺得手機電力不夠用嗎？除了電池可能有狀況外，國外網路公司「Elevate」近日就整理出了10大耗電App，提醒用戶若想改善續航力，可考慮刪除或降低使用頻率。

Elevate表示，該研究綜合評估多項指標，包括每款應用程式的平均螢幕使用時間、數據傳輸量、每小時耗電量，以及背景運作時間，進而估算單一應用程式在一個月內所消耗的電池電量。

根據分析結果，串流影音平台Netflix名列榜首。用戶平均每月觀看約60小時，累積耗電量相當於完整電池容量的1500%，此外，該應用程式每月仍有約13小時在背景運作，進一步加速耗電。

排名第二的是YouTube。該平台每月約消耗540%的電池電量，每小時使用約降低20%的電力，並伴隨每月6至7小時的背景處理。

Meta旗下社群平台Threads排名第三，每月耗電量約為完整電池的460%，其中背景運作時間約6.9小時；Snapchat則排名其後，每月耗電量約320%，其中約一半來自背景處理，用戶平均每月使用時間為16小時。

短影音剪輯應用程式CapCut的每小時耗電速度最快，約達30%，儘管背景耗電不高，但使用者平均每月使用10小時，整體月耗電量仍達300%；Instagram的月耗電量同樣約300%，背景運作時間約4.5小時，用戶平均每月使用15小時。

Facebook每月耗電量約270%，其中背景處理約6小時；音樂串流平台Spotify雖然每小時耗電僅約5%，但每月背景運作時間達13.5小時，被Elevate形容為「隱形的耗電來源」。

此外，生成式人工智慧應用程式ChatGPT也被列入榜單，Elevate指出，該應用程式每月約消耗200%的完整電池電量，每小時實際使用約耗電20%。

Elevate強調，許多使用者往往只注意到影音播放或剪輯時的耗電情形，卻忽略應用程式在背景持續運作所帶來的影響。Elevate發言人指出，即使使用者未主動操作，部分應用程式仍會消耗大量電力。

針對改善手機續航力，Elevate也提出多項建議，包括關閉非必要應用程式的背景更新功能、追蹤並限制各應用程式的使用時間、啟用省電模式以降低背景活動與通知頻率、定期更新應用程式與作業系統，以及降低螢幕亮度或使用自動亮度調整。此外，該公司也建議刪除高耗電但使用頻率不高的應用程式。

