手機電磁波＋壞姿勢竟讓白髮提早報到？！專家揭白髮激增真正元凶 白髮3大迷思5大改善守則必看
文／景點+ 張盈盈整理
以往的印象中白髮往往是五、六十歲後才會顯著出現，但近二十年來，白頭髮年齡層急速下滑，在校園、職場到咖啡館，「少年白」不再稀奇。實際上白髮飆升的關鍵，並非只有遺傳或自然老化，而是——現代生活模式的大改變。長期營養不均、壓力高、運動少、血液循環差，加上無所不在的電子產品，讓本來健康的毛囊也漸漸被擊垮，白髮自然越長越多。3大白髮迷思更困擾著白髮激增者，這裡也推薦5大生活守則日常就要防白髮增生！
圖 /istockphoto，以下同
專家指出：營養、壓力、姿勢不良與電子科技帶來的電磁波，全都是現代人髮色提前轉白的兇手。 四十年前的生活步調較慢，白髮往往得等到「抱孫子」才大爆發；但在高度科技化的今日，白髮年紀不升反降，甚至不少高中、大學生也開始出現零星的「少年白」。
白頭髮困擾的人之所以增加，一大理由在於「現代型的營養不足」，尤其是十幾歲、二十幾歲少年白的人，更是要問問自己營養是否均衡攝取。 此外，現代人的生活型態常有運動不足或是壓力過大的問題，所以也容易出現「血液循環不良」的情況。為了因應這些人的需求，街上才會出現許多按摩沙龍，這些按摩店在二十年前可說是少之又少。
許多現代的生活習慣會讓體內變成容易長白頭髮的環境。 其中之一就是常常使用具有電磁波的電子產品。舉凡微波爐、電視、加熱馬桶座這類家電都是其中一種。這些家電的確方便好用，也的確讓人愛不釋手（我是絕對離不開這些產品的）。手機更是與電磁波有關的代表性產品，而我們該做的不是完全避開這些產品，而是要避免自己過度使用（所謂的智慧型手機成癮症）。
以下3個面向讓白髮提早報到，趕快Check一下
1.現代型營養不足：你以為吃得夠，其實不一定
許多人以為自己「吃很多」，就代表營養一定充足。但營養學專家指出：現代人雖然吃得多，但營養結構卻經常不均衡。
高熱量、低營養的飲食，加上外食族普遍缺乏維生素 B 群、礦物質、蛋白質等關鍵元素，使得毛囊缺乏色素細胞的「養分來源」。 結果就是—— 身體很年輕，頭髮卻老得特別快。 這尤其出現在十幾歲、二十幾歲的族群中。 所以如果你明明青春洋溢卻已冒白，第一件事就是：檢查你的營養到底夠不夠。
2.壓力、久坐、少運動：血液循環不良也會「髮色變淡」
血液是搬運營養的重要管道。 壓力大、久坐、情緒緊繃、運動不足，都會讓頭皮的血液不流通。 街上按摩店越開越多，從另一個角度反映了現代人肩頸僵硬、氣血不順的普遍現象。 而當血液上不來，毛囊就像在「營養不良狀態下苟延殘喘」，髮色自然漸漸變淡，最後變成白髮。
3.罪魁禍首之一：電磁波讓身體瞬間氧化
智慧型手機電磁波：白頭髮的新推手？
微波爐、電視、加熱馬桶座、手機……這些充滿電磁波的小幫手，其實也可能默默讓你的髮色亮得太快。現代人幾乎離不開手機，而電磁波也確實會讓體內的「活性氧」急速增加。
活性氧分兩種：
**好活性氧：促進神經傳導、血管新生
**壞活性氧：攻擊細胞與基因、加速老化，也會讓毛囊受傷
當壞活性氧累積過高，毛囊就像泡在酸雨裡，自然會被慢慢「漂白」。 更糟的是，汽機車廢氣、空氣污染、食品添加物—— 這些你每天都無法避免的環境因子，統統會讓壞活性氧大量增加。也就是說現代人天生就處在一個「容易變白髮」的時代背景裡。
低頭看手機：你的髮根每天在缺氧
如今多數現代人已是「一整天盯著智慧型手機或是電腦的生活型態」，而這正是促使白頭髮增生的一大原因。 除了智慧型手機或是電腦發出的電磁波之外，在瀏覽這些畫面時，我們通常都是低頭的，這對頭髮而言也是一種壞習慣。 當我們頭往前傾，肌肉就會承受多餘的負擔，流到頭部的血液就會減少，頭皮的血液循環就會變差，進而長出白頭髮。
拆解3大迷思！白頭髮拔越多越長？白髮不會禿頭？
【迷思 1】白髮的人不會禿頭 → ❌ 錯！
白髮與掉髮常常是「同時」發生的，因為背後原因相同：
血液循環差
營養不足
壓力過大
生活作息混亂
所以白髮多不代表不會禿頭，兩者其實常常是好朋友「一起來」。
【迷思 2】先白才掉、還是先掉才白？ → ❌ 都不是
白髮與掉髮沒有先後順序。
之所以會覺得「白髮看起來像變少」，主要是因為白髮反光、不明顯，看起來像空洞，讓人誤以為是禿頭開端。
【迷思 3】白髮越拔越多？ → ❌ 只會更糟，不會更多
拔白髮不會讓白髮增加，但會有以下影響：
傷害毛囊、造成發炎、讓毛孔變大、甚至導致該位置永遠長不出新頭髮。
白髮處理法則只有一個：剪，不要拔。
現代生活避不開？5 大防白髮生活守則
1. 能接地就接地 讓家電少一點電磁波
如果家中插座的地線可使用，記得接上去。小小動作能減少不少電磁波暴露。
2. 睡覺時讓床離牆壁遠一點 牆裡也有電磁波
牆內電線會釋放電磁波，床位離牆太近，睡眠時就會長時間暴露。挪開 10～20 公分都是改善。
3. 用 IH 爐煮飯？記得穿防電磁波圍裙！
IH 爐電磁波強度比一般瓦斯更高，防電磁波圍裙能為身體多加一層保護。
4. 電磁波貼片不是都市傳說】貼在手機、配電箱都有效
市面上許多防電磁波貼片能降低部分暴露，雖不等於完全阻絕，但仍是實用選擇。
5. 避免「手機成癮」 不是不能用，是不要過度用
不需要拒絕科技，真正的問題是：我們使用手機的時間，往往比我們自以為的更多。適度休息、讓身體放鬆，比什麼保健品都有效。
白髮提早報到並不代表身體有大問題，而是現代生活的各種因素共同作用： 壓力、營養、姿勢、電磁波、睡眠、環境污染……每一樣都悄悄影響毛囊健康。 最重要的是—— 不是要拒絕現代生活，而是要在享受便利的同時，懂得如何保護自己。 調整生活習慣、減少壞活性氧、改善血液循環、避免過度接觸電磁波，你的白髮速度真的會變慢。
本文內容整理自 「全齡逆轉白髮聖經」一書
全齡逆轉白髮聖經：日本首部對策寶典，6招復甦黑髮細胞，遺傳、老化、少年白、壓力白皆適用
》https://reurl.cc/ORVaR7
別再拖！用科學告別拖延腦 日本名校教授教你透過「行為分析學」解鎖高效人生
