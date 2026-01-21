手機響了別慌！下午4點全台「災防警報測試」 3大電信同步發送訊息

台灣3大電信業者，包含中華電信、台灣大哥大與遠傳電信宣布，今(21)日下午4時將在全台含離島地區實施「災防告警訊息測試」。 圖：新頭殼資料照（示意圖）

[Newtalk新聞] 為了讓真正災害發生時，能即時發送訊息，台灣3大電信業者，包含中華電信、台灣大哥大與遠傳電信宣布，今(21)日下午4時將在全台含離島地區實施「災防告警訊息測試」。中華電信指出，若不想警報聲響起，也可以自行關閉測試用訊息的設定。

今日台灣3大電信，包含中華電信、台灣大哥大與遠傳電信，將配合政府政策，實施「災防告警訊息測試」。中華電信指出，下午4時，將於全台含離島地區實施災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務。

「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，收到測試訊息的用戶毋需緊張。

另外，若不想警報聲響起，也可以自行關閉測試用訊息的設定。以iPhone為例，只要進入手機的「設定」App，點選「通知」，滑到最底部的「政府警示」，將「每月測試用訊息」關閉，就不會收到下午的測試警報。

