手機響了別慌 全台災防測試今16：00發送！設定一次看

中華電信、台灣大哥大及遠傳電信三大業者今下午16時同步進行「全台災防告警訊息測試」。（示意圖／翻攝自Pexels）





防災對每個人都至關重要，若能透過手機即時收到災害通知，民眾便能迅速採取應變措施。為確保災防系統可靠，中華電信、台灣大哥大及遠傳電信三大業者今（21）日下午16時將同步進行「全台災防告警訊息測試」，透過「每月測試用訊息」頻道發送。

中華電信表示，此次測試是響應政府政策，並持續落實不定期災防告警系統測試作業，以確保全台民眾安全。測試將涵蓋全台及離島地區，訊息透過「每月測試用訊息」頻道發送。該頻道在多數手機中預設為關閉，主要是降低用戶干擾，因此僅少部分手機會發出特殊警示聲與震動，民眾收到訊息不需緊張。

廣告 廣告

台灣大哥大也將同步進行測試，透過「每月測試用訊息」頻道發送中英文災防通報測試訊息。手機收到訊息時會發出特殊警告聲與震動，也請用戶勿驚慌。台灣大哥大補充，今年將不定期針對全台或特定區域實施測試，以配合災防主管機關在災害發生時，及時針對特定區域發布告警訊息，讓民眾掌握資訊並採取應變措施。

遠傳電信則表示，將持續更新與優化災防告警細胞廣播訊息系統，落實政府政策，不定期進行測試，確保災防主管機關在監測到災害時，能透過此系統針對特定區域民眾發布告警訊息，發揮知災、避災效用。

開關「災防告警訊息」方式

SAMSUNG用戶

點選「簡訊」→點選「功能鍵」→點選「設定」→點選「緊急提醒設定」→點選「緊急警報」→用戶自行選擇接收號碼開啟或關閉「每月測試用訊息」。

OPPO用戶

點選「設定」→點選「訊息」→點選「進階」→點選「區域廣播」→用戶自行選擇開啟或關閉「社區訊息啟動」→用戶自行選擇開啟或關閉「每月測試用訊息」。

InFocus用戶

點選「訊息」→點選右上角三個點中的「訊息」→點選「一般」→點選「區域廣播」→用戶自行選擇開啟或關閉「新頻道」→用戶自行選擇開啟或關閉「每月測試用訊息」。

MI用戶

點選「簡訊」→點選右上角三個點中的「訊息」→點選「一般設定」→進入「區域廣播」→用戶自行選擇開啟或關閉「每月測試用訊息」。

ASUS用戶

點選「簡訊」→長按功能鍵→點選「區域廣播」→進入「設定」→點選「設定」→用戶自行選擇開啟或關閉「緊急警示設定」。

SONY用戶

點選下載SONY手機APP清單「緊急警報」→點選「PWS設定」→用戶自行選擇開啟或關閉「每月測試用訊息」。

LG用戶

點選「簡訊」→點選「設定」→點選「一般設定」→點選「區域廣播」→用戶自行選擇開啟或關閉「緊急警示設定」。

HUAWEI用戶

點選「訊息」→點選「清單」→點選「區域廣播」→點選清單中的「設定」→用戶自行選擇開啟或關閉「市民緊急訊息」→用戶自行選擇開啟或關閉「每月測試用訊息」。

HTC用戶

點選「簡訊」→點選右上角三個點中的「訊息」→點選「區域廣播」→用戶自行選擇開啟或關閉「每月測試用訊息」。

APPLE用戶

點選「設定」→點選「通知」→用戶自行選擇開啟或關閉「每月測試用訊息」。

更多東森新聞報導

阻詐又惹民怨？電信SIM卡遺失需「報案三聯單」

韓SKT遭駭外洩客戶個資 賠償規模恐達489億元

立院三讀電信管理法 非法危害海纜設備可逕行沒收

