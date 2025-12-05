手機黏著度高衍生營業新模式 維修到凌晨.到府服務

台北市 / 綜合報導

智慧型手機的使用率越來越普及，許多人手機不離身，在家手機壞了急著要用該怎麼辦？手機維修業也因此出現新的營業模式，除了有到府維修，民眾不用出門老闆直接到你家，也有店家將營業時間延長到凌晨3點，比起一般營業到晚上10點，延長了夜間維修時段，讓民眾不用怕臨時沒地方修。

記者虞子煜VS.手機行業者張哲瑋說：「在家裡手機突然壞了急著要修，但又沒辦法出門該怎麼辦，現在有手機業者提供手機到府維修服務，您好，需要修手機嗎？你不用出門，老闆直接到你家，幫你修手機。」

放好工具箱，戴上安全帽機車發動出發，業者接到電話，直接來到你家修手機，現在智慧型手機使用率越來越普及，很多人沒有手機用不行，但要在家工作或是有重要的事情出不了門，業者鎖定這類客群，把工具箱帶到你家現場處理。

手機行業者張哲瑋說：「比較常見的可能是在上班，沒有辦法外出，或是手機非常臨時，突然就壞掉了，螢幕或是充電孔，或是裡面一些排線，如果接觸不良，或是使用上有問題的話，我們可以到府維修。」

除了專程到府維修，也有手機行業者調整營業時間，中午開門一路營業到凌晨3點，維修服務，鎖定夜貓族群或是半夜急件，手機行業者阿偉說：「情侶吵架，手機被對方砸了，隔一天上班必須要用到，他就請我加班，看能不能幫他修好。」

半夜手機壞了，隔天一早又趕著一定要用，凌晨營業的手機行，成為了這些人的救星，如今在手機不離身的時代，衍生出的營業模式也在改變。

