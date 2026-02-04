「手機點不到的店等於不存在！」麥味登鐵腕升級900門市之後，踩動「一人管多店」的獲利飛輪

開一間早餐店，除了不能缺人手、物料，對掌舵麥味登的二代接班卓靖倫而言，不能缺的還有系統。

「所有門店都要連得進App，手機裡看得到的店才有價值。」近來國內大多數規模在百店以上的連鎖早餐店，相繼投入數位化升級浪潮：打造自有App、更新門店軟硬系統。但大多基數較大的品牌，因念及老加盟主難以跟上，因此常用一代、二代店劃分。

麥味登升級900門市，「手機點不到的店，對消費者而言不存在！」

麥味登是唯一近千店規模，卻能帶領每一間門市同步升級成最新店型的早餐店業者。

廣告 廣告

雖然這讓麥味登付出一點轉型的代價：在2017年推出行動點餐前，一度有近1500間門市，但在過去8年門市量腰斬，最近兩年店數才重回9字頭。今年有望實現「站回千店大關」目標。

卓靖倫 圖/侯俊偉攝影

「麥味登可說是數位化戰略最清醒的早餐店業者。」台灣服務業發展協會總顧問李培芬指出，麥味登是最清楚自身價值所在的業者，也是管理型總部的佼佼者。

她解釋，連鎖早餐品牌的總部主要能分成供貨型、管理型，前者價值在於提供性價比高，或口味獨特、有產品力的原料，好讓加盟主不跑料；後者的價值則在於手把手帶加盟店不斷升級營運效率，讓業主擠出更多管理財。

「手機點不到，這間店對消費者而言基本上不存在。」董事長卓靖倫之所以堅持所有門市統一升級，不只為了品牌識別，而是為了消費者的慣性。

無論是叫外送、用App預訂，還是直接走進店裡點餐，讓每位消費者用最習慣的方式，在每間店都點得到想要的餐點。卓靖倫認為這樣的安心感與便利，才能催生客人每天持續回訪的留存率。

先看轉型後的成果：缺貨率砍半、產值提升兩成，踩動「一人管多店」的獲利飛輪

卓靖倫回憶，麥味登從2015年導入POS、ERP系統、2017～2020年將所有門店資料上雲，結合行動支付與外送平台，推出App行動點餐，到2024年打通總部與各店資訊系統，推出「麥味登App 2.0」、「店長管理App」、「智慧總部App」三套系統，用單一平台掌握每間分店的即時營業動態。

目前麥味登升級過後的App系統，不只能協助店主訂貨、排班，還有AI根據商圈人流、附近活動與未來天氣所建議的安全庫存量以及建議撥補的人力組合。「總部的角色從原本被動式協助，到主動提醒門店預防可能發生的問題。」卓靖倫指出，以導入AI工具最齊全的最新數位門市為例，不只門店缺貨率從3.5%降至1.8%，且透過AI模擬排班需求後，店主可最有效安排、調撥人力，日人均小時產值提升近20%、日均營業額提升12%，帶動加盟店獲利增加。

麥味登.jpeg 圖/Google Map 螢幕截圖

麥味登二代鐵腕轉型：先輔導、再稽核，沒跟上的門店「只好解約」

不過要讓一間有38年歷史的品牌做到各店完全一致，麥味登也不是一步到位。

即便科技讓營運更便利，揚秦總經理林麗玲指出，光要改變管帳、記帳方式，對一些經營十幾、二十年的加盟主來說就已經困難重重，更別說其他數位轉型工程。對於跟不上總部要求的門店，林麗玲指出，只要經過輔導仍無法改善：稽核沒過、寄函警告也無效，「除了解約沒有其他選擇。」林麗玲指出，過去幾年麥味登每年展近百店，但解約店數也不少，「要不是顧及品質統一，店數會更快衝破千家。」

鐵腕執行的另一面，也彰顯願意跟上數位升級列車的加盟店，確實得到更好經營成效：過去五年來，麥味登店數只多出一成、淨增加數不到100間，營收五年來卻翻了快一倍，去年營收年增率還高達21.5%，這樣的成績很大程度歸功於複數店經營的加盟主。根據揚秦12月法說會資料，複數店加盟主佔比從以前的5%，到去年躍升至27%。

以前一對夫妻經營一間早餐店就忙不過來了，卓靖倫指出，但在強化店長App後，就算是一人加盟主也有管理多店的可能。尤其複數店加盟主比只做單店的業者，不只在人力、物料撥補上有綜效，也因為在同一商圈擁有多家門市，互相導客的效益明顯，更容易創造較高來客數與單店營業額。

麥味登桃園市智取櫃 圖/揚秦國際提供

帶領麥味登歷經一個又一個數位化拐點，對卓靖倫而言不只是為眼下的營運效率、營業利益，也在替未來要打的仗做好基礎建設。

延伸閱讀：台灣人必逛！日本MUJI客流量萎縮中：價格「有點貴」成痛點，賣二手商品能贏回人氣嗎？

店數競爭到平台競爭：誰能搶佔消費者的「定番」，誰就是贏家

隨著連鎖速食、咖啡品牌，以及超市、超商接連搶攻早餐市場大餅，「早餐產業的競爭，已從實體競爭移轉到平台競爭。」卓靖倫認為未來能最靠近消費者的，不是店開最多的，而是最能掌握消費者喜好的。

他以麥味登為例，菜單上的產品數不過170種，但光是三明治要不要對半切、捲餅要紙袋裝還是盒裝、厚片想要烤多焦等備註欄位，就可以演變出一千多種組合。「每個人都有去早餐店最愛的菜單。」卓靖倫認為，就像是去KTV每個人都有自己預設的歌本，誰能最好記住每一位會員的喜好，會是產業下一個關鍵決勝點。

卓靖倫 圖/侯俊偉攝影

「總部要代替加盟主做長線思考，探索如何最大化滿足消費者喜好。」近年麥味登新品推得勤勞，不只是同業中最早推出一系列低碳健康餐點，也跟上市場最新話題，像去年麥當勞紅極一時的鬆餅堡，麥味登也同步跟風推自己研發的鬆餅堡新品，締造單日銷售超過2.4萬顆的佳績。

「我們會從這些新品上市的推播，去看會員的複購頻率、品類喜好。」近年麥味登將早期只有會員、非會員之分的陽春會員數據分析系統不斷升級，現在已經會依照黏著度將會員分級貼標，並給出客製化的優惠活動。

卓靖倫認為，如果麥味登能用數位工具，把早餐店這麼傳統的東西，做出個人化的深度，「那誰敢說這個產業沒有明天？」

延伸閱讀：合作5年卻撕破臉，宏匯首談影城爭議始末！2,600坪閒置空間怎解？如何保持成長動能？

更多報導

嘉南羊乳、全聯都知道的業界秘密：行銷操作是怎麼回事？羊老大發飆、羊編滅火後的公關啟示

「完美提示詞」不存在！套用這兩組AI萬用公式，讓產出效率一次到位