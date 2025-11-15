手機一下就沒電！Google整治耗電App「未來公開警告」 判定標準曝
現代社會幾乎人人都有手機，但使用一段時間都會覺得電量總是掉很快，多半會以為電池老化，其實有的App就是偷偷耗電的原因。最近Google宣布推出新機制，將在Google Play商店特別註明「耗電App」提醒用戶，並公布耗電的標準判定，這項新規預計在2026年3月1日正式生效。
綜合外媒報導，Google近日針對Android App公布全新機制，就是與三星共同開發的「過度部分喚醒（excessive partial wake locks）」指標。這項更新內容主要打擊在手機背景亂耗電的App，喚醒鎖定指的是讓App在手機進入待機狀態保持運作，像是播放音樂或定位這類的App，但如果有的App在背景中錯誤使用，往往影響手機續航力。
Google指出，若App長時間維持喚醒狀態，就會造成嚴重的電力消耗，成為導致電池快速耗盡的主因之一。而Google推出的新機制，只要App在24小時內累積持有超過2小時的「非豁免喚醒鎖」，就會被認定是「過度耗電」；若App這種情形，在28天內有超過5%使用者遇到，就會被判定是「不良耗電App」。
一旦App被判定為不良耗電App，Google Play商店將採取2類處置，第一是減少該App在推薦版位等「探索區塊」的曝光度，讓用戶較不容易看到它。第二則是在某些情況下，會在App頁面直接標示「這是耗電App」。透過警語讓用戶一看就知道，勢必對App下載率造成明顯影響。
Google自今年4月開始測試這項新機制，目前已全面上線，但願意給開發者一段時間進行調整，Google Play商店預計於2026年3月1日正式執行這項新機制。這也使Android App開發者之後要更加謹慎，對一般用戶而言，就能減少手機無緣無故快沒電的情況。
