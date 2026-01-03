手機"嗶嗶"暢行 北捷17家支付App掃碼

新年新氣象，還有台北捷運，搭車進出站的方式、更多元了，過去都要靠逼卡，但今天開始，全面開放掃碼和信用卡。總共和17間企業合作，其中九間是金融機構，App裡有乘車碼可以掃，另外還有八家是電子支付，除了悠遊付、還有全支付、玉山等等，另外信用卡的部分，目前開放台新銀行，未來不用再掏卡，而是拿手機在機台中間或下方、逼一下，就能搭車。

拿起手機到閘門前一掃，仔細一看，原來捷運入口閘門多了一塊QR Code掃碼裝置，讓手機瞬間變成車票。

廣告 廣告

民眾 曾先生：「這樣就不用帶卡片了，一支手機就可以，去支付這樣子。」

民眾 吳先生：「會很加分 一定會很加分，就很快 就不用我每一次，都去儲值 各方面。」

不少民眾對這項新設備感到相當新奇，因為台北捷運自1月3號起，全面開放使用掃碼進站，現在只要在進站前先打開QR乘車碼，適度調高手機亮度，對準感應鏡頭掃描，就能順利通過閘門。

台北捷運站務處副處長 黃皇憲：「民眾可能要花一點時間，去找到 他自己最適合的，支付工具來使用， 另外熟悉 或者是改變習慣， 是需要一點時間的 目前我們，還是會加強宣導就是說， 乘車碼 需要怎麼使用， 那我們在這段時間， 也會在車站設有服務人員， 如果說各位在刷卡的時候，有問題 都可以洽詢，服務人員來協助解決。」

擺脫過往單一的付款方式，如今台北捷運開放17家業者合作，其中在TWQR平台上與9家金融機構，包括台銀、土銀、合庫銀、第一銀行；另外8家則由電子支付平台，分別是悠遊付、iPASS MONEY、街口支付、全支付等平台，提供民眾更多元的選擇。

告別過往得拿出實體卡片的不便，降低以往卡片遺失風險，讓通勤支付邁向更即時、更多元的全新體驗。

更多 大愛新聞 報導：

別讓山海美景蒙塵 循環取代拋棄

守護病榻前 翻山越嶺送輔具

