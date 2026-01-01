手機一嗶就能搭雙北公車、捷運！1月3日起開放QR乘車碼 首波支援17家業者

為提升公共運輸支付便利性，台北市市區公車、新北市市區公車及台北捷運自今（2026）年1月3日起全面開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。民眾只需以手機開啟電子支付App的乘車碼功能，透過驗票機或閘門掃碼即可輕鬆上下車、進出站。

為何這次改變特別？

隨著全線閘門多元支付系統於去年10月完工，台北捷運正式邁入多元支付時代。與其他城市僅部分閘門支援不同，北捷此次是全閘門導入多元支付功能，旅客未來除可使用悠遊卡、一卡通等儲值票卡外，也能以QR乘車碼或信用卡感應通行，全面提升搭乘自由度與支付便利性。

哪些App可以用？

自1月3日起，共有17家電子支付業者開放捷運QR乘車碼，包括TWQR（旗下含台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企業銀行及中華郵政）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY及台新Pay。

其中，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付等5家，同步支援搭乘台北市與新北市公車。LINE Pay Money則因系統開發尚未完成，預計3月開放使用。

QR乘車碼怎麼用？

台北市交通局公共運輸處說明，使用交通乘車碼搭乘公車時，驗票機顯示掃碼成功即代表扣款完成，旅客無須等待App畫面顯示，以免影響後續旅客上下車動線。

搭乘捷運時，旅客僅需於電子支付App中開啟QR乘車碼，掃描閘門感應區即可進、出站，車資自帳戶扣款。進出站須使用相同帳戶掃碼，若餘額不足則由支付業者代墊一次。捷運公司提醒，請提前開啟乘車碼並調亮螢幕，以維持通行順暢。

使用「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay」搭乘公車與捷運，仍可享有現行的捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及台北市幹線公車轉乘優惠，但前後運具需使用相同支付方式才能享有優惠。轉乘優惠採逐月回饋至電子支付錢包，預計3月起實施。

20250101-使用交通乘車碼搭乘公車時，驗票機顯示掃碼成功即代表扣款完成。（交通局公運處提供）

有什麼好康活動？

為迎接QR乘車碼上線，北捷與17家業者推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，時間自1月3日至6月30日止。活動期間，只要使用QR乘車碼搭乘捷運，每月都有機會抽中捷運一日票（每家業者提供10名）。

此外，北捷會員透過「台北捷運Go」App綁定乘車碼，還可參加「捷運點月月領」回饋活動，最高可獲得999點捷運點。

信用卡感應怎麼用？

同日起，台新銀行與Visa、Mastercard、JCB三大卡組織展開為期6個月的信用卡感應試營運。旅客可使用綁定台新信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay感應進出閘門。

待測試完成後，預計7月全面開放國內外信用卡，支援卡組將再擴增至銀聯、大來卡、Discover等，並導入Apple Pay ECP黑屏過閘功能，讓旅客不需喚醒手機即可輕鬆通行。

