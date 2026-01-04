手機「嗶」進站首日卡卡？北捷：選QR乘車碼而非付款碼

台北捷運公司自3日起全閘門開放QR乘車碼搭車，首日總運量達184萬人次，其中約1.8萬人次選擇使用乘車碼（占1.0%），約4千人次使用信用卡感應（占0.2%）。

手機就是車票！台北捷運公司自3日起全閘門開放QR乘車碼搭車。（圖／台北捷運公司提供）

針對媒體報導個案旅客出現使用狀況不順的情形，台北捷運公司說明，經了解係個別手機設定、錯開付款碼感應或未熟悉操作所致。提醒旅客使用時需先開啟欲使用的電子支付App，選擇「QR乘車碼」而非「付款碼」，並適度調高手機螢幕亮度，注意手機感應角度，將「QR乘車碼」對準閘門QR視窗感應鏡頭，跟鏡頭保持適當距離，感應後通過閘門，車資將從電子支付帳戶扣款。

廣告 廣告

旅客要用手機刷進站時，應選擇「QR乘車碼」而非「付款碼」。（圖／台北捷運公司提供）

關於LINE Pay Money（連加電子支付公司）尚未開放的問題，台北捷運公司鄭重說明，北捷已與該公司簽約納入相關服務，不過該公司說明，目前因其電子支付系統開發測試尚未完成，正式開放日期將另行公告。

目前開放的17家業者包含TWQR平台的9家金融機構，分別為台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司，以及8家電子支付業者，包括悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay，旅客可依個人習慣選擇使用。

使用QR乘車碼搭乘台北捷運可享北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入該帳戶。旅客需留意，使用不同支付工具或不同帳戶，乘車次數無法合併計算。進、出捷運站時需使用相同支付帳戶，進站前帳戶餘額為負值時無法進站搭乘，若出站前帳戶餘額不足支付當趟車資時，將由支付業者代墊1次。

在公車服務方面，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付5家業者支援QR乘車碼搭乘雙北市聯營公車。配合台北市公共運輸處規劃，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等3家業者可享公車與捷運轉乘優惠，有轉乘需求的旅客建議優先使用。

信用卡感應乘車服務同步於3日上線，由得標廠商台新銀行所發行之VISA、Mastercard、JCB信用卡及簽帳金融卡進行6個月的上線使用測試。持台新銀行信用卡，或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay行動支付綁定台新卡的旅客，於手機解鎖後可直接於閘門「信用卡」區感應通行，預計7月擴大開放所有國、內外信用卡及Apple Pay ECP（免解鎖、快速感應過閘）功能。

延伸閱讀

農曆年前居家清潔員供不應求！ 時薪喊到1000元

桃園計程車資疑用春節運價 市府：若屬實可罰1.8萬

逾6成學童每周吃一次油炸速食 超過半數喝手搖飲