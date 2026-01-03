手機一掃就能搭車 「悠遊付乘車碼」正式上線！首搭限量享最高回饋50%

「悠遊付乘車碼」正式啟用，悠遊卡公司說明設定流程。翻攝自臉書



悠遊卡公司宣布「悠遊付乘車碼」已正式上線，雙北民眾只要透過手機掃描QR Code，即可搭乘捷運與公車，不必再攜帶實體卡片，通勤方式更加彈性便利，首波同步推出多項回饋活動，首次使用乘車碼搭乘雙北捷運或公車，最高可享票價50%的現金回饋。

悠遊卡公司說明，iPhone與Android用戶皆可下載並開啟「悠遊付 Easy Wallet」App，顯示乘車碼後，將手機對準捷運閘門或公車驗票機掃描即可完成扣款。為提升通勤效率，官方建議將乘車碼設為手機桌面小工具，一鍵即可開啟。iPhone用戶可長按桌面空白處，點選「編輯」後搜尋「Easy Wallet」並加入「乘車碼」小工具；Android用戶則可長按悠遊付App圖示，選擇「Widget」完成設定。

為慶祝服務啟用，悠遊卡公司推出「首搭回饋」活動，民眾首次使用乘車碼搭乘雙北捷運或公車，可獲得票價50%現金回饋，每戶回饋上限33元，名額限量10萬人。此外，自1月3日至1月9日止，只要完成指定任務、累積三次乘車，還可再獲得50元回饋券。

在轉乘優惠方面，悠遊卡公司指出，悠遊付會員可搶先享有轉乘回饋機制。使用乘車碼轉乘雙北捷運與公車時，系統會先收取全額票款，若符合轉乘條件，回饋金將於下個月底自動匯入悠遊付錢包。轉乘優惠條件包括公車轉捷運60分鐘內、捷運轉公車80分鐘內，相關體驗預計於今年第一季開放。

此外，乘車碼相關回饋活動可與「月級挑戰最高3%」及台北捷運常客優惠同步累加，讓通勤族在日常搭車中持續累積回饋。悠遊卡公司也提醒，使用乘車碼時，手機需與驗票機或閘門保持約5至10公分距離，待螢幕顯示「掃碼成功」即完成扣款。未來將持續導入新科技，維持實體卡與行動支付並行的雙軌模式，提供民眾更多元的支付選擇。

