



搭捷運、公車不用再翻錢包找卡片了！自明（115）年1月3日起，臺北市與新北市市區公車，以及臺北捷運、新北捷運環狀線，將同步開放使用「交通乘車碼（QR Code）」。民眾只要打開手機中的電子支付 APP，掃描乘車碼就能輕鬆搭車，通勤、出遊更加方便。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，市區公車交通乘車碼服務，首波支援悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付等5種電子支付工具，民眾只要先完成APP註冊及綁定，一支手機就能暢行雙北各大公共運輸路線，無論通勤、洽公或假日出遊都更順手。

廣告 廣告

林詩欽指出，使用悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay搭乘雙北市區公車及捷運，仍可享有捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及新北市幹線公車轉乘優惠；不過要提醒民眾，搭乘時須完成公車上下車或捷運進出閘門掃碼，且前、後段須使用同一款電子支付，才可享有優惠。相關轉乘優惠回饋金將採「事後回饋」方式，自115年3月起逐月回饋至民眾的電子支付錢包。

交通局提醒搭車使用交通乘車碼時，只要驗票機顯示掃碼成功，即代表扣款完成，無須等待手機跳出電子支付畫面推播通知，以免影響後方旅客上下車動線，讓搭車過程更順暢。

另為讓社會福利族群乘車更加貼心便利，社會局與交通局也同步調整敬老卡及愛心卡的使用方式，新增「餘點扣盡」機制。未來持卡人若以免費點數搭乘公車，當點數不足以支付全額票價時，系統將自動以點數加上儲值金補足差額，讓每一點免費點數都能完整使用。例如敬老卡搭乘公車每段票價為8元，若當月僅剩4點，系統會自動扣除4點免費點數，再從儲值金扣4元，貼心又不浪費。

交通局強調，新北市將持續以「智慧、人本、綠能」為核心方向，推動智慧交通與數位服務整合，透過科技應用與服務優化，提升公共運輸的便利性與使用效率，打造更宜居、永續的智慧城市，讓市民每天的移動都更安全、更輕鬆，也更貼近生活。















更多新聞推薦

● 手機一掃就能搭 雙北捷運、市區公車明年1/3開放QR code乘車