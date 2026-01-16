手機「開飛航」算違規？學測考場規則總整理

▲學測17日登場，大學入學考試中心提醒考生考場規則須留意。（示意圖／AI生成）

[NOWnews今日新聞] 115學年度學測17日登場，《NOWNEWS今日新聞》整理了相關規定，從證件、文具、手機到進場後能不能翻題本、預備鈴能做什麼，都有明確說明，讓將赴考場的考生及應援團一次看懂。

考前

學測最基本、也最常出問題的第一關，就是有效證件正本。考試當天一定要帶大考中心規定的其中一種正本，例如：國民身分證、有照片的健保卡、駕照、身障證明、護照或居留證等。「正本」，不是影本、不是手機照片。

第二件事，是把簡章裡的試場規則和違規處理辦法快速看過一次。很多「覺得沒差」的動作，在考場都是違規點，例如預備鈴就翻題本、手機沒完全關機等。

查考場、看座位

應試號碼與考試地點：到大考中心網站「學科能力測驗試務專區」查。

提前熟悉交通路線：最好把搭車路線、出站出口、走到考場的時間估過一次，避免「以為很近」結果遲到。

出門前

先確認證件和文具。文具部分，大考中心列得很清楚：2B軟心鉛筆（黑色）、黑色墨水原子筆、橡皮擦、修正帶（液）、直尺、三角板、量角器、圓規等。不一定都會用到，但至少要確保「需要時拿得出來」。

如果你會帶手錶或小時鐘，要注意：不能有計算、記憶、通訊、傳輸、拍攝、錄影等功能，而且不能發出聲響或閃光。

進試場前

進考場前，把行動電話放到臨時置物區，而且必須「完全關機」。注意，大考中心特別強調：開飛航模式、設靜音、關震動，都不算完全關機；鬧鈴、提示音也要一起關掉。

同時，所有穿戴式裝置都要取下放置，包括智慧手錶、智慧手環、智慧眼鏡、耳機類、智慧飾品、錄影筆、吊飾型密錄器等。原則就是，身上不要留任何可能通訊、記憶或錄影的裝置。

預備鈴響進試場後

進場後，除了證件和應試物品之外，其他都要放臨時置物區。就座後第一件事，看座位標示單上的姓名、應試號碼、報考科目是否正確；有錯一定要在鈴響前舉手處理。

預備鈴響後，只能用目視方式核對答題卷的應試號碼、姓名與座位標示單一致。在正式開考鈴響前，不得翻閱試題本、答題卷，也不得簽名、書寫、劃記、作答。

正式作答

開考鈴響起後，立刻檢查試題本和答題卷，有沒有缺頁、污損、印刷不清，會影響作答就要馬上舉手反映；接著確認答題卷上的姓名、應試號碼是否正確，並核對與座位標示單是否一致。

確認完後，記得在答題卷「確認後考生簽名」欄位用正楷簽全名。

作答過程中，答題卡劃記務必做到「粗、黑、清晰、方格劃滿」。答題卷也要保持乾淨完整，不要去塗改條碼、定位點、或任何掃描辨識區域。

另外，考試時不得飲食（含喝水）、抽菸、嚼口香糖，也不要未經申請就自行喝水吃藥；如果你真的有醫療需要，務必照規定處理，別硬闖。

收卷

考試結束鈴聲響畢，必須立刻停止所有作答動作。這裡的「動作」包含：繼續作答、簽名、增減文字或標點、擦拭、加黑劃記等。鈴聲後就把雙手離開桌面，等監試人員處理。

小提醒

確認報名填的聯絡手機號碼，能正常接收企業簡訊，因為試務通知可能會用簡訊發送。

▲學測考前，應該要注意的重要規則。（圖／大考中心）

