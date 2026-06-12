手機「4大魔王級APP」曝光！他喊整天不點開算勇者 全網舉白旗：一天不上脆會崩毀

有網友列出YT、ChatGPT、Threads和IG等4個熱門APP，問有沒有人可以一整天都不開，貼文一出，全網都直言「根本不可能」，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

現代人離不開手機，每個人也有戒不掉的APP，一名網友近日點名YouTube、ChatGPT、Threads及Instagram，稱如果有人能一整天都不打開這4款程式，「我敬你是位勇者」。貼文引發熱議，但全部人都認輸，直言「根本不可能」，也有人提到LINE和Threads高使用率，「如果加上Line，應該沒人是勇者」、「一天不上脆，世界會崩毀！」

無法戒掉這些APP 選擇不當勇者

這名網友是日前在Threads發文，並貼出手機畫面截圖，只見畫面上是大家常用的4個APP，分別為YouTube、ChatGPT、Threads及Instagram，類型涵蓋串流影片、AI程式及社群平台。原PO幽默寫道：「只要你有一天這4個都沒點開過， 我敬你是位勇者」。

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貼文一出，引發熱議，網友看了是這幾款APP，也紛紛逗趣留言，直呼根本不可能，「如果加上Line，應該沒人是勇者」、「如果可以，我也不想開LINE…未讀訊息4萬多封」、「我賭在座各種今天都打開過Threads」、「那我選擇不當勇者」、「當我看到時，我已經不是勇者了」。

串流影音、社群平台 每個人都有使用習慣

此外，不少網友分享自己使用APP的習慣，有人喜歡影音，有的全耗在社群，「脆不行，一天不上脆，世界會崩毀」、「光是脆一天滑好幾個小時了」、「要不要加個Netflix，這些都不點開，我可以追劇一整天」、「YT太難了，我一天沒聽到皓哥講段子，都會全身不舒服」。

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