手機、App將消失？馬斯克大膽預言：5年內「AI取代一切」

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日針對AI發展做出大膽預測，他認為，未來5至6年內，將會迎來全面的AI時代，智慧型手機和App應用程式將不再是我們的生活中最倚賴的工具，一切將被AI所取代。

根據外媒報導，馬斯克日前與知名Podcast主持人羅根（Joe Rogan）進行對談，探討個人事業及科技發展，馬斯克指出，人們的生活方式將被AI徹底改變，手機將不再是我們生最依賴的生活裝置，而是作為連接AI無線模組的「邊緣節點」（edge nodes），我們所需要的任何內容都將由AI生成提供。

對於AI取代人類工作的問題，他表示，隨著AI發展日新月異，郵件處理、電話客服等重複性工作都已逐漸被取代；程式設計及內容創作類的工作極有可能在1、2年內面臨危機；而駕駛與物流相關工作，馬斯克認為，由於自動駕駛技術越趨成熟，未來也會迅速轉型；焊接、管線維修、烹飪等體力活則能撐久一點，不過，最終仍逃不過被機器人取代的命運。

馬斯克的預測顯然與他旗下的Neuralink植入式腦機介面技術密切相關，他相信放置於人腦中的Neuralink，將會在下一世代擁有與智慧型手機一樣的普及度，藉由AI的協助，達成人類思緒與生物機能融為一體的新世代。

對此，網友對於馬斯克的說法議論紛紛，有網友認為，AI並不是人類所需的一切，還有很多溫度是AI無法給的；另也有人覺得，馬斯克的說法就好比現在的Google眼鏡，看起來好像很酷，實則不會受到主流市場的青睞。



