手機4G吃到飽要沒了？藍委轟電信業者「聯手停售」：1700萬用戶被迫加價升5G
遠傳電信、台灣大哥大今年9月相繼停售經銷門市的4G資費方案，外界預期，中華電信也將跟進。對此，藍委王鴻薇在臉書發文砲轟，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，若電信業者聯合壟斷下架4G吃到飽，被迫用戶加價付更高額的網路資費。
王鴻薇指出，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也極可能跟進，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能將被迫升級或付更高額的網路資費。
王鴻薇提到，已經有不少民眾反應，即便我國對於4G需求不少，但不同家電信業者不約而同，默默減少申辦管道，變相迫使消費者升級，或是採用非吃到飽更高資費的方式。但是細究消費者不升級原因，根據NCC調查就指出，原因主要出在「5G資費較高、部分手機未支援5G、對4G網速與服務滿意」。可以看出經濟考量與設備適配性的因素是主因，如果電信業者聯合下架，對於這將近1700萬的用戶，強迫背上沈重的負擔。
王鴻薇指出，以目前資費來看，各大電信號稱的5G吃到飽資費都不是真正的吃到飽，遠傳電信與台灣大哥大、中華電信官網來看都有號稱5G吃到飽方案，但其實提供也只有20多GB的5G流量，之後就要降速，但是民眾4G吃到飽方案，月租費價差約2成左右，確實是不小的負擔。
王鴻薇強調，即使電信業者已將重心轉向5G，政府仍然應該為多數用戶網路品質及生活成本把關。目前全台仍是以4G用戶較多，4G服務顯然難以完全退場，以全台5G網路基礎建設來看，現階段也不到NCC強制要求電信業者關閉4G網路的地步，為保障消費者相關權益，以及大多數民眾需求，NCC應該注意電信業者是否有不合理壟斷下架特定網路資費狀況，保障合理網路資費環境。
《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？
我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。
讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！
☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法
更多風傳媒報導
其他人也在看
「4G吃到飽」恐被下架 王鴻薇警告NCC了
[NOWnews今日新聞]行動電話電信方案攸關民生議題。國民黨立委王鴻薇今（3）日直指，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
4G吃到飽漸退場 王鴻薇籲NCC注意不合理壟斷下架
[Newtalk新聞] 遠傳電信、台灣大哥大今年９月相繼停售經銷門市的4G 資費方案，外界預期，外界預估，中華電信也可能跟進。國民黨立委王鴻薇今（3日）提醒，即使電信業者已將重心轉向5G，政府仍然應該為多數用戶網路品質及生活成本把關，以全台5G網路基礎建設來看，現階段也不到NCC強制要求電信業者關閉4G網路的地步，國家通訊傳播委員會（NCC）應該注意電信業者是否有不合理壟斷下架特定網路資費狀況，保障合理網路資費環境。 王鴻微表示，根據NCC統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能將被迫升級或付更高額的網路資費。已經有不少民眾反應，即便我國對於4G需求不少，但不同家電信業者不約而同默默減少申辦管道，變相迫使消費者升級，或是採用非吃到飽更高資費的方式。 王鴻薇表示，細究消費者不升級原因，根據NCC調查指出，原因主要出在「5G資費較高、部分手機未支援5G、對4G網速與服務滿意」，可以看出經濟考量與設備適配性的因素是主因，如果電信業者聯合下架，對於這將近1700萬的用戶，強迫背上沈重的負擔。 王鴻薇表示，以目前資費來看，各大電信號稱新頭殼 ・ 2 小時前
4G吃到飽恐聯合壟斷下架 王鴻薇憂：全台1700萬用戶被迫提高成本
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，逐步邁向 5G 時代，目前市場觀望，中華電信也極可能跟進。對此，國民黨立委王鴻薇今（3）日表示，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能...匯流新聞網 ・ 2 小時前
帶「藍牙耳機」登機禁放這些地方！長榮、虎航示警：放錯恐違規、被卡關
出國搭機前，藍牙耳機別亂放！不少旅客習慣把耳機連同充電盒一起塞進託運行李。航空公司提醒，藍牙耳機及充電盒因內含鋰電池，若放錯地方恐不符安全要求，建議以手提或隨身方式攜帶上機，避免臨櫃重新調整行李，影響報到速度與登機流程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出國注意！不只行動電源 多家航空 「1物品」也禁托運
出國注意！不只行動電源 多家航空 「1物品」也禁托運EBC東森新聞 ・ 22 小時前
不只行動電源⋯藍牙耳機也禁託運！航空公司規範曝光
生活中心／李明融報導近年行動電源爆炸事件頻傳，尤其若發生在交通運輸進行的過程中，恐怕會波及到其他乘客的安危，對此，航空公司為了更確保飛航安全，宣布全面禁止託運藍牙耳機，限以手提、隨身方式攜帶上機，包括長榮航空、台灣虎航、星宇航空都將實施這樣的規定，相關規範也曝光。民視 ・ 1 天前
千萬別亂插！「這3種USB裝置」恐害筆電中毒、主機板報銷…很多人都不知道
現代USB孔已是許多電子產品不可或缺的設計，隨著技術演進，USB孔不僅能連結耳機、無線滑鼠或鍵盤等設備、進行超高速資料傳輸，還能提供高功率電力輸出。不過，雖然USB孔看似萬能，但有些東西絕對不要插進電腦或筆電的USB孔中，否則可能會造成裝置損壞，甚至嚴重的資安風險，科技媒體《BGR》也未眾人整理出以下幾項使用USB的注意事項，更建議民眾應購買知名品牌、具信譽的USB產品，以免因小失大。鏡報 ・ 1 小時前
AirPods Pro 3 爆災情？用戶抱怨降噪和通透模式，耳機會出現白噪聲
蘋果在 2025 年秋季推出 AirPods Pro 3 耳機，新機最受矚目的功能是搭載升級版 ANC 主動降噪技術。但是在 AirPods Pro 3 上市之三嘻行動哇 ・ 6 小時前
三大電信兩家停售4G吃到飽 王鴻薇憂壟斷！喊話要NCC出手
遠傳和台灣大哥大自今年9月起全面停售經銷通路提供「4G吃到飽」方案，中華電信也可能跟進。對此，國民黨立委王鴻薇今（3）日指出，多家電信業者已開始停售4G吃到飽方案，但全台仍有破千萬用戶，恐有聯合壟斷疑慮，呼籲國家通訊傳播委員會(NCC)應注意此情況，以保障消費者權益。中天新聞網 ・ 1 小時前
AI 教父押 6G 翻轉電信業
輝達攜手諾基亞展開6G與AI-RAN合作，業界看好，輝達執行長黃仁勳押注AI-RAN，將翻轉電信產業，他看到的是未來電信...聯合新聞網 ・ 12 小時前
立榮航空禁止藍牙耳機託運 星宇華航表態了
近年來，飛機上電子設備的安全問題日益受到關注，特別是公共交通工具上行動電源自燃的意外時有所聞，各大航空公司對含有鋰電池的電子產品規範也愈來愈嚴鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 宣佈「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學
全新 Affinity app 舖是以單一跨平台 app 提供過去分別在三個產品的功能，而且最重要的是「免費使用」；僅生成式 AI、自動去背、超解析度、人像打光等進階工具需搭配 Canva 付費方案使用。此舉定位為與 Adobe Creative Cloud 正面競爭的替代選項，並以 Canva 生態的協作與發佈能力作為差異化延伸。Yahoo Tech ・ 2 小時前
終身免費 AI 轉錄！HiDock P1 錄音神器：隨身可帶、支援藍牙耳機收音，會議、LINE全部都能錄
世面上 AI 錄音設備如同雨後春筍般多，不過它們使用錄音轉錄文字時大都需要另外收費，而號稱免費的產品品質通常不太 OK，而 HiDock P1 首創 BlueCatch 技術電腦王阿達 ・ 3 小時前
Pixel 用戶受騙風險最低？Google：Android 比 iPhone 更能防詐
Google 公布最新研究結果指出，Android 使用者在防詐騙保護方面的安全性明顯優於 iPhone。據多項市場調查與資安研究，Android 在來電、簡訊與應用程式層科技新報 ・ 8 小時前
Samsung Internet瀏覽器正式登陸Windows平台，支援跨平台同步、為「環境AI」願景鋪路
三星稍早宣布，正式為 Windows 10 與 Windows 11 平台推出其「Samsung Internet」網頁瀏覽器，不僅將其原本在行動裝置上的瀏覽器體驗帶到 PC，支援書籤、瀏覽紀錄等跨平台同步，更被視為三星在 AI 瀏覽器競賽中的重要佈局，將推進其「環境 AI」 (ambient AI) 願景。Mashdigi ・ 16 小時前
立榮公告「藍牙耳機」禁託運 華航等6航空公司規定曝
行動電源在公共運輸中起火的事件層出不窮，航空公司對電子設備的安全規範也愈趨嚴，立榮航空宣布新規定，藍牙耳機（含充電盒）因具備自動充電功能，若放入託運行李中將處於待機狀態，不符合可攜式電子設備必須「完全關閉」的託運要求，為確保飛航安全，即日起全面禁止託運，旅客僅能以手提或隨身方式攜帶上機。中時新聞網 ・ 1 天前
天氣溼涼！大台北山區、宜蘭防大雨 週四起各地漸晴｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播張倍滋。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 4 小時前
最完整 iPhone 17 必開設定清單公開！新手老手都該改的隱藏功能總整理
【APPLEFANS 蘋果迷報導】剛入手 iPhone 17 的你，一定要先了解這幾項「 iPhone 17 必開設定 」！蘋果雖然在出蘋果迷 ・ 6 小時前
立榮、長榮、台灣虎航 藍牙耳機禁放置行李託運
立榮航空日前公告藍牙耳機放置行李託運不符合安全要求，因此禁止託運。除了立榮航空外，長榮航空、台灣虎航也禁止藍牙耳機託運。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前