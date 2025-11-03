手機4G吃到飽要沒了？藍委轟電信業者「聯手停售」：1700萬用戶被迫加價升5G

​遠傳電信、台灣大哥大今年9月相繼停售經銷門市的4G資費方案，外界預期，中華電信也將跟進。對此，藍委王鴻薇在臉書發文砲轟，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，若電信業者聯合壟斷下架4G吃到飽，被迫用戶加價付更高額的網路資費。​



王鴻薇指出，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也極可能跟進，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能將被迫升級或付更高額的網路資費。

王鴻薇提到，已經有不少民眾反應，即便我國對於4G需求不少，但不同家電信業者不約而同，默默減少申辦管道，變相迫使消費者升級，或是採用非吃到飽更高資費的方式。但是細究消費者不升級原因，根據NCC調查就指出，原因主要出在「5G資費較高、部分手機未支援5G、對4G網速與服務滿意」。可以看出經濟考量與設備適配性的因素是主因，如果電信業者聯合下架，對於這將近1700萬的用戶，強迫背上沈重的負擔。

王鴻薇指出，以目前資費來看，各大電信號稱的5G吃到飽資費都不是真正的吃到飽，遠傳電信與台灣大哥大、中華電信官網來看都有號稱5G吃到飽方案，但其實提供也只有20多GB的5G流量，之後就要降速，但是民眾4G吃到飽方案，月租費價差約2成左右，確實是不小的負擔。

王鴻薇強調，即使電信業者已將重心轉向5G，政府仍然應該為多數用戶網路品質及生活成本把關。目前全台仍是以4G用戶較多，4G服務顯然難以完全退場，以全台5G網路基礎建設來看，現階段也不到NCC強制要求電信業者關閉4G網路的地步，為保障消費者相關權益，以及大多數民眾需求，NCC應該注意電信業者是否有不合理壟斷下架特定網路資費狀況，保障合理網路資費環境。



