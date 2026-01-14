手機AI功能使用情況曝光 來電過濾只排第二

【記者趙筱文／台北報導】不少人提到人工智慧（AI），第一個想到的仍是聊天機器人或生成圖片工具，但事實上，AI早已深度藏進每個人的手機日常。三星最新公布的一項調查就指出，高達9成美國人每天都在使用手機上的AI功能，卻只有38%清楚意識到「自己正在用AI」，顯示AI早已成為手機體驗的一部分，卻被多數使用者忽略。

這項調查由三星委託Talker Research進行，針對2,000名美國成年人了解AI在日常生活中的實際使用情況。結果顯示，有一半受訪者一開始明確表示「自己沒有在用AI」，但當研究單位列出具體功能後，其中84%的人卻坦言，這些功能其實天天都在用。

換句話說，問題不在於用不用AI，而是「你根本沒發現它是AI」。

從調查內容來看，最容易被忽略的AI應用，往往不是什麼高科技新玩意，而是早已融入日常的實用功能。像是天氣警示（42%）、來電過濾（35%）、自動校正（34%）、語音助理（26%）與螢幕自動亮度調整（25%），通通都仰賴AI運作，但多數人只把它們當成「貼心的小功能」，而非人工智慧。

三星也指出，旗下Galaxy AI目前已在全球超過4億台裝置上啟用，約8成Galaxy用戶至少嘗試過相關AI功能，顯示AI並非少數人的專利，而是已全面進入主流智慧型手機。

這樣的落差，其實也反映出使用者對AI的認知仍停留在「話題性」層次。多數人對AI的想像，仍集中在聊天機器人、生成圖片或看似有點距離的未來科技，但實際上，真正被大量使用的AI，反而是那些默默在背景運作、讓手機變得更好用的功能。

對手機品牌來說，這份調查也等於替整個產業背書。無論是三星、Google或Apple，近年都持續強化AI在系統層的角色，從電池管理、相機運算到日常操作體驗，AI早已不只是「炫技賣點」，而是讓智慧型手機名符其實變得「更聰明」。

也因此，未來消費者在選購新手機時，付出的不只是更大的螢幕或更強的硬體規格，而是那顆看不見、卻時時在背後運作的「背景大腦」。

多數人天天在用AI卻沒發現，調查指出，天氣警示、來電過濾與自動校正，是手機中最常被使用的AI功能。壹蘋新聞網製表

