手機AI防詐教學 新港百位長輩熱情參與

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】為強化銀髮族數位防護力，避免成為詐騙集團鎖定對象，福龍長期照顧服務發展協會、神腦科技文教基金會、嘉義縣議員黃啟豪服務處及嘉義縣警察局民雄分局，於2月4日上午10時在新港鄉月眉國小中洋分校，合辦「手機 AI 智慧小幫手與防詐」宣導講座，吸引逾百位長輩熱情參與。

活動將原本艱澀的AI科技轉化為貼近日常生活的實用工具，協助長輩提升科技應用能力與防詐意識。(圖／議員黃啟豪服務處提供)

神腦國際董事長余政憲親自率領神腦講師團隊到場授課表示，科技應是「防護盾」而非「詐騙破口」，神腦不僅販售手機，更肩負教導長輩「用好手機」的責任。面對詐騙手法已進化至 AI 換臉與假語音，他提出防詐三部曲「心不貪、腦要冷、手撥165」，提醒民眾保持警覺、不急著轉帳，善用科技工具查證資訊。

嘉義縣議員黃啟豪肯定神腦科技文教基金會長期深耕地方，協助彌平數位落差。他指出，許多長輩對新科技充滿好奇，透過專業且淺顯易懂的教學，能讓社區逐步邁向智慧安老的典範。

嘉義縣議員黃啟豪希望長輩透過學習智慧科技防範詐騙。(圖／議員黃啟豪服務處提供)

神腦科技文教基金會講師群以長輩需求為核心，從語音搜尋、Google Lens 辨識藥袋與說明書，到拍照即時翻譯、文字放大與植物辨識等實用功能進行教學，並現場示範如何辨識AI變聲詐騙，強調「不明連結不點、不明電話不接」的防詐原則。

福龍長期照顧服務發展協會理事長楊永成表示，長期服務基層鄉親，深知長輩在數位時代面臨的風險，希望透過此次宣導活動，結合基金會與警方專業力量，協助長輩遠離詐騙威脅。

新港長輩透過講座快樂學習，提升識詐能力。(圖／議員黃啟豪服務處提供)

民雄分局偵查隊長陳冠齊則進行防詐實務宣導，提醒近期常見「假檢警」與「假投資」詐騙手法，強調公務機關絕不會要求民眾在電話中操作 ATM 或監管帳戶，若遇可疑情況應立即掛斷電話並撥打165反詐騙專線求證。

神腦科技文教基金會表示，從月眉村到中洋村，不只是活動場域的移動，更是數位平權的持續擴散，未來將持續以實體教學與在地陪伴模式，串聯更多基層與警政單位，守護長輩的智慧與安全晚年。