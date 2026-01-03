手機APP顯示低溫非「真冷」！氣象粉專揭秘：只是模擬數據

受強烈大陸冷氣團影響，近期各地天氣寒冷，有民眾注意到，手機系統或Google網站的氣溫紀錄低得嚇人，引發網友熱議。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，其實這些紀錄只是模擬出來的。

許多民眾會參考手機APP或網路顯示的溫度調整預寒措施，不過氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這個溫度數字不完全代表真實氣溫。（示意圖／中天新聞）

受強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻作用，中央氣象署3日稍早針對苗栗以北、南投等地發布低溫特報，4日上午前，新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區可能出現10度以下氣溫。

最近有Threads網友發文表示，他從iPhone手機內建的天氣APP看到，新莊區氣溫在當天下午3時許只剩11度，讓他直呼「超級可怕」。貼文傳開後，不少網友陸續分享所在地的低溫狀況，留言「三峽，10度，我也覺得好冷」、「真的有冷」、「體感8°C，真的是瑟瑟發抖了」，還有岡山區民眾喊「出門一整個懷疑人生」。

對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，iPhone內建的天氣應用程式和Google網頁顯示的溫度，其實不是現在實際溫度，「是用稍早的觀測資料為本，丟進超級電腦裡，模擬出現在的溫度是多少，那個不是現在實際真的溫度。但說真的，通常模擬出來跟實際了不起差一兩度吧，對一般人來說其實沒差就是了」。

另外，這幾天天氣也因輻射冷卻變得更冷，「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文，西部平原地勢開闊，在風弱時，冷空氣不易被攪拌，冷空氣會像「貼著地面躺平」，因此近地面氣溫快速下降。如果遇上夜空晴朗、少雲，有如「睡覺時沒有蓋棉被」，留不住的熱能直接散失到高空，降溫速度自然特別快。

