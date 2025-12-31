手機NFC就能改？1女2少年偽造悠遊卡狂退票撈82萬…她認罪和解免坐牢

社會中心／台北報導

士林地方法院昨（30）日針對一起偽造悠遊卡詐領退費案進行宣判。一名董姓女子（18歲）夥同鄭姓、黃姓2名少年，透過蝦皮購買破解檔，利用手機NFC功能偽造「TPASS 2.0」悠遊卡，在捷運站反覆退票詐領逾82萬元。董女雖一度翻供，但最終在庭上認罪並與悠遊卡公司達成和解。法官考量其犯後態度與和解事實，依偽造儲值卡罪判處其有期徒刑1年6月，緩刑4年，期間付保護管束。

據調查，全案源於今年1月間，鄭姓少年在網路購物平台蝦皮上，購得已遭破解的悠遊卡內部記憶體資料原始檔（含卡號、餘額及票種資訊）。鄭男隨即利用手機NFC讀寫功能，將資料複製並偽造出多張「TPASS 2.0月票悠遊卡」。隨後，鄭男夥同女友董女及黃姓少年，分頭前往台北車站、機場捷運等站點的自動售票機與櫃檯，利用偽造卡片進行反覆退票操作，藉此套取現金。

檢警追查發現，3人分工細膩，得手現金後再購買遊戲點數轉售洗錢。起初估計不法獲利約69萬元，但隨著檢方深入調查與悠遊卡公司補件核對，確認涉案偽造卡片高達21張，詐領金額上修至82萬2060元。董女落網初期坦承犯行，後又改口辯稱不知違法且未花用贓款，但在證據確鑿下，最終於法院審理時當庭認罪，供稱自己實際分得約2至3萬元，並表達願賠償15萬元尋求和解。

士林地方法院30日再度審理此案時，指出董女正值青年，具有勞動能力卻不思正途，與少年共謀以高科技手段破壞金融交易秩序，惡性非輕。惟考量其終能坦承犯行，且已與被害公司達成民事調解，獲得諒解，犯後態度尚可。

最終，法院依《刑法》第201條之1第1項「意圖供行使之用而偽造儲值卡罪」，判處董女有期徒刑1年6月。為啟動自新機制，諭知緩刑4年，並在緩刑期間付保護管束。至於同案涉案的鄭姓與黃姓2名少年，則移送少年法庭另行審理。



