手機SIM卡可提煉出黃金 專家：不經濟.破壞環境

黃金價格飆高，現在有人把腦筋動到了手機SIM卡上，原來有民眾蒐集大量廢棄SIM卡，從中提煉出總重量191公克的黃金，約96萬台幣，消息迅速衝上熱搜，不過專家說，每張SIM卡含金量其實非常細微，要煉出191公克黃金，至少需要蒐集2、3千萬片的SIM卡，而且提煉過程需要使用化學物質浸泡、攪碎、過濾、再用高溫燒熔，不但不符經濟效益，更會汙染水源和空氣。

民眾說：「今天的任務，就是從它裡面提取黃金。」網路上，有民眾蒐集大量廢棄的SIM卡，聲稱裏頭有黃金，要從裏頭提煉出來，這麼做真的可行嗎？記者黃種瀛說：「像這片，只比手指甲大不了多少的手機SIM卡，裡頭居然有黃金，而且還有人想把它煉出來。」

有人收集了大量的SIM卡，又是浸泡又是攪碎、還用高溫燒熔，最後真的煉出了191.74公克的黃金，相當於96萬台幣，在網路引發討論，不過專家強調，每片SIM卡裏頭的黃金含量其實非常低，SIM卡裡真正含金的地方，就在這個只有筆尖大小的晶片裡，每片大約只有0.006毫克到0.01毫克的黃金，要煉到191.74公克，至少需要1917萬至3916萬張SIM卡。

3C專家黃杰說：「如果以這個概念來講的話，我們台灣人，所有人的晶片卡交出來，就可以煉出這個重量了。」專家還指出，提煉時直接用化學物質浸泡，溶解不需要的部分，然後攪碎、高溫燒熔過濾出黃金，過程簡單粗暴，而且更會汙染空氣和水源，影響健康。

化學老師鄭立彥說：「1硝酸3鹽酸(王水)的比例下去做，這個當然也是汙染性極大的強酸，過濾完之後，在溶劑裡面，我們還要加一個，亞硫酸鈉這個東西，讓黃金(與其他金屬溶劑)再還原成黃金。」網路上有民眾依樣畫葫蘆操作，用了好幾公斤的SIM卡，大費周章提煉，結果取得的黃金細得像粉末一樣，直呼「太沒意義」，雖然這麼做不符經濟效益，又破壞環境，但黃金價格攀高的時刻把SIM卡拿來煉金也引發話題。

