手殘按錯「零股變一張」！嚇到心臟停拍 半年後... 台積電一鍵爽賺65萬

財經中心／程正邦報導

買1股台積電「按成1張」他嚇到飆髒話！半年後爽賺65萬。（圖／翻攝自TSMC官方YT）

零股誤變一張！股民驚嚇：「心臟要停掉的感覺」

台積電（2330）股價近期一路狂飆，站穩新臺幣1500元關卡，讓不少先前進場的股民樂開懷。知名作家黃大米日前在臉書分享了一個粉絲的「烏龍富貴」故事，情節充滿戲劇性，引發廣大網友熱烈討論。

這名幸運的股民在今年4月時，因為美國前總統川普的某些言論導致股市波動，他見機不可失，本想趁低點幫女兒購入1股台積電零股。

當事人回憶，當時下單後很快就成交，他心想：「怎麼這麼好買？」然而，當他點開對帳單的那一刻，才驚覺自己一時「手殘」，竟然把1股按成了1張（1000股）！

當事人忍不住飆了髒話，並形容當時的感覺是「心臟要停掉的感覺」。

營業員神助攻：無法賣出，只能湊錢！

驚慌失措的他立刻聯絡營業員，希望能趕快賣出自己的其他股票來補這個烏龍大單。沒想到，當時台積電市場有大批賣單，營業員告知他：「賣不掉，因為前面有幾萬張在排隊賣，目前只能存錢進去。」

這「賣不掉」的結果，反而成了他財富增長的關鍵轉折。

根據當事人透露，他當時的買進價格約為850元。他只得硬著頭皮湊足錢款，讓女兒「被迫」擁有了這張台積電。

黃大米在臉書分享粉絲買台積電的交易明細。（圖／翻攝自黃大米臉書）

半年後身價暴漲：一鍵狂賺65萬元

時序來到半年後，台積電股價已經來到1500元上下。由於這位爸爸至今未曾賣出這張股票，黃大米替他計算，這張烏龍買單讓他獲利至少65萬元。

買入價：約 NT$850

現今股價：約 NT$1500

每股獲利：NT$1500 - NT$850 = NT$650

總獲利（1張/1000股）：NT$650 x 1000 = NT$65萬元

黃大米不禁大讚這真是「烏龍富貴命」，讓原本驚嚇的錯誤，成為一筆可觀的意外之財。

貼文曝光後，引起網友熱烈回響，紛紛留言：「重點是留到現在沒賣」、「那也要留得住，很多人買錯，隔天就賣出了，也賺不到這麼多」、「我心裡有好多個早知道啊！」

