手殘腳癱 陳情無門 更生人闖市府自殘 背後悲歌誰聽

張男拿出陳情資料，指稱自己已走遍各單位求助，但並無人受理其陳情，政治人物也在忙選舉無暇關心。(記者王勗攝)

記者王勗∕台南報導

市府十六日上午驚傳濺血事件，五十多歲的張姓男子持水果刀對著頸部連劃六刀，衣褲遭鮮血染紅，為警消人員協助送醫後救回寶貴生命。張男循線聯繫媒體，沉痛控訴「沒有人給我活路，為什麼還要救我？」，更生人面臨的環境艱困，社會安全網接不住，多年陳情碰壁實在無路可走，更生人的悲哀，值得相關單位重視，妥適處理以避免憾事重演。

據了解，張姓男子早年因工傷致左手截肢，一０九年因毒品案入監服刑，因腰痛在監所人員戒護下至台南某醫院就診，經診治後研判有脊椎壓迫性神經病變，經手術減壓後，即便全身麻醉退去，張卻發現右腳始終沒有知覺，繼左手截肢後又面臨右腳癱瘓命運。

張男事後向執刀醫師及該醫院提告並請求民事賠償，然而台南地院審酌專業醫療意見，認脊椎手術本身存有風險，院方及醫師事前均與張溝通，張也簽立同意書，儘管治療結果讓人遺憾，但治療並不存在疏失，判處張男敗訴。張男自陳監所和醫院當時術後趕著讓他快點出院，致其右腳癱瘓，雖經復健勉強投在枴杖輔助下行走，但已造成無可挽回遺憾，法扶也指出院方雖無過失但仍有道義上責任。

一一四年十二月，張男刑期屆滿出監在即，因暫無居住地亟需安置，張男指出，當時社工人員表示其出監後需長期自費治療、復健車資等，需將普發的一萬元現金交出才能協助安置，或可選擇至台南車站、公園流浪，待被發現再由社工人員安置往遊民中心等。後在監獄社工要求下簽立「不同意協助安置」證明，任其「先出去流浪等協助」。

趕在寒流前，張男獲得社工安置，但蒙受委屈想要伸冤卻面臨種種困難，沒有單位願意接受其陳情，轉向政治人物也都杳無回應。一月十四日帶著陳情書至市府陳抗未獲回應、十六日復至市長室欲向市長陳情又遭拒，張男自陳當下心裡只剩絕望才選擇自殘。

張經送醫後傷勢嚴重，頸部有重創，院方一度下達病危通知，幸經治療後救回，但張男只覺未來無望，未來是否能有相關協助仍是未知數，或許社會安全網真的接不住自己這樣的更生弱勢。

