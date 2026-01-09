手段殘忍掩犯行 台中警友副站長虐死助理一審判無期

（中央社記者蘇木春台中9日電）曾任台中第六警分局警友站副站長的劉男，前年夥同友人凌虐許姓助理致死。台中地院國民法庭審理後，認定劉男手段殘忍無道，還自拍影片掩飾犯行，今天判處他無期徒刑，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，曾任台中第六警分局警友站副站長的33歲劉姓男子，因助理許男就傳播小姐款項及報帳事宜發生爭執。

劉男於民國113年10月18日凌晨起，夥同友人38歲劉男、另名助理20歲石男及林姓少年，在台中市西屯區租屋處，先命許男於陽台裸露上身罰跪，並由眾人以鋁製球棒、榔頭、六角板手毆打，且強迫被害人吞下第三級毒品咖啡包，再以膠帶、電線、USB線綑綁手腳後倒臥陽台。

廣告 廣告

同夥劉男於同日午間，還攜回空氣槍與電擊棒供眾人射擊凌虐，為掩蓋被害人哀號聲，眾人合力將許男拖入廚房，由石男潑灑辣椒水，劉姓主嫌還持老虎鉗拔除被害人牙齒。

許男遭長時間虐待後，於隔日上午失去意識，劉姓主嫌等人遲至同日傍晚才聯繫救護人員，但被害人已因肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經軸索損傷、窒息及毒品交互作用死亡。全案經中檢偵辦後，依施以凌虐而私刑拘禁致死等罪嫌起訴劉男等3人，少年則由少年法庭調查。

全案由台中地院國民法庭自5日起連5天密集審理，劉姓主嫌辯稱，他案發前長時間施用毒品，致精神狀況不佳而犯案，應適用刑法規定減刑等語。

但合議庭審理後認為，劉男經送精神鑑定結果認定，他於案發時精神狀況正常，且審酌劉男於案發時持續凌虐被害人，事發後又能自拍自演影片以掩飾犯行，足認當時意識狀況正常，並無辨識行為違法或行為能力有顯著下降情形，對於被告辯解，不足採信。

合議庭審酌，劉姓主嫌施以凌虐行為最多，手段殘忍無道，且對自己參與的犯行，一再以各種說詞推託；劉姓共犯參與的行為次數不多，但犯後並未第一時間坦承認罪；石姓共犯下手甚重，但犯後第一時間就承認行為，並有為被害人擦傷口及撥打119等舉動。

台中地院今天宣判，依私刑拘禁致死罪判處劉姓主嫌無期徒刑、褫奪公權終身，劉姓共犯13年6月徒刑、石姓共犯12年徒刑，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1150109