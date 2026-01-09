手段殘忍！台中七期豪宅虐殺案 一審判主嫌無期徒刑

台中市 / 綜合報導

前年10月震驚社會的台中七期豪宅虐殺案，9日一審判決，主嫌劉姓男子因為與許姓死者有毒品及金錢債務糾紛，夥同共犯將人囚禁並凌虐毆打，甚至拍下施暴片，散步到網路上。法院審理後，認為3人惡行重大，劉姓主嫌一審遭判決無期徒刑，兩名共犯則分別處13年6個月和12年有期徒刑。

身穿黑色上衣頭戴安全帽，從警局走出來的劉姓男子，是台中市第六分局警友站的副站長，2024年底他在七期豪宅虐殺許姓男子，手段兇殘，9日下午台中地院國民法官審理終結，依凌虐致死罪，一審判處無期徒刑褫奪公權終生，另外兩名共犯，37歲劉姓男子被判13年6個月，19歲石姓男子則被判12年。

劉姓男子母親VS.記者說：「針對判決部分有沒有要說明，沒有。」宣判這天劉姓主嫌的母親也來到法院，但得知判決結果後，快步離開地院低調沒有回應，恐怖虐殺案，發生在前年10月18日，當時劉姓男子，和許姓男子有金錢債務糾紛，夥同劉姓男子跟石姓助理，虐待歐逮許姓男子，造成他有多處明顯鈍器傷痕，加上橫紋肌溶解症導致腎衰竭，最終造成呼吸衰竭死亡，行凶的手段相當殘忍，甚至用手機拍下施暴畫面散布到網路上。

台中地院行政庭長黃玉琪說：「國民法官合議庭審酌，被告劉男是本案的主謀，其實施凌虐行為最多，手段最為殘忍，被害人是在遭受長時間的折磨而死亡。」在法庭上檢方就量刑辯論時說，劉姓主嫌犯案後自導自演，看完多段施虐畫面就連檢方都一度哽咽，現在一審宣判出爐，劉姓主嫌被判無期判決，全案還可上訴。

