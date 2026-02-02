手氣超旺！歌手LiSA來台體驗刮刮樂中獎，可愛喊：全買餅乾帶回家

曾演唱《鬼滅之刃》、《刀劍神域》、《Angel Beats！》等動畫作品主題曲的日本知名歌手 LiSA，近日為慶祝出道 15 週年，展開亞洲巡迴演唱會，將於 6 月連續 2 天在台北小巨蛋開唱，日前更驚喜現身台北車站舉辦快閃見面會進行宣傳。而 LiSA 除了現場展現精湛唱功外，還特別的買了一張刮刮樂來體驗，沒想到刮完後讓她驚呼出聲。

LiSA 即將在今年 6 月登上台北小巨蛋，本週 2 月 5 開放登記抽選。（圖源：好玩專賣店）

LiSA 在離開台灣前體驗了台灣的「刮刮樂」文化，沒想到手氣好到讓許多網友羨慕。她在個人 Instagram 上分享的多段影片中，她興奮的刮開刮刮樂，在一旁的工作人員解釋中文規則後，居然發現幸運的中了新台幣 5,000 元（約 2 萬 5000 日圓）。當工作人員告知中獎金額時，全場爆出一陣驚呼，LiSA 本人更是驚訝得合不攏嘴。

中獎後的 LiSA 難掩興奮之情，立刻表示：「我要買 2 萬 5000 日圓的餅乾帶回去！」而從她隨後分享的照片中可以看到，她真的採購了滿滿的餅乾伴手禮帶回日本。許多網友也表示 LiSA 的運氣真的太好了，而接下來就是期待今年 6 月的小巨蛋演唱會，希望大家都能如願抽中購票資格。