手沖咖啡明日之星 跨年夜死劫

高雄市前鎮區於跨年夜發生一起死亡車禍，在台南就讀大學的21歲唐姓男大生，原本與同學相約前往夢時代跨年，卻在騎車途中發生車禍，不幸遭大貨車後輪輾過當場身亡，死者生前熱愛手沖咖啡技藝，更在去年12月初剛獲得國際手沖咖啡挑戰賽冠軍，被譽為「咖啡界明日之星」。檢警1日上午相驗時，唐母痛哭失聲，肇事李姓司機也下跪道歉，警方訊後將李男依過失致死罪嫌移送法辦。

事故發生在114年12月31日晚間6時許，高雄夢時代周邊道路正值跨年活動，車流量極大，43歲李男駕駛大貨車沿前鎮區中華五路北往南方向行駛至新光路口時，不明原因與同向騎車行駛的唐姓男大生發生擦撞，唐男連人帶車捲入大貨車後輪遭輾過。

警消獲報趕抵現場時，唐男已無生命跡象，李姓駕駛經檢測並無酒精反應。他供稱當時車速緩慢，突然聽到異響，停車查看才發現肇事，詳細肇事責任將由交通大隊分析研判。

檢察官昨前往市立殯儀館相驗，李姓駕駛向唐母下跪道歉，痛哭表示「我真的不是故意的，我也是2個孩子的爸」。唐母無法接受事實，不斷痛哭，甚至需要親友攙扶，由於在情緒崩潰下難以相驗，最後溝通由其他親友代唐母確認死者身分，並執行後續工作。

唐男去年12月初剛勇奪國際咖啡挑戰賽大專組冠軍，近日才在臉書發文感謝父母支持他追夢的勇氣，周遭親友、同學也認定他是咖啡界明日之星，擁有大好將來，不料，與朋友相約跨年遭遇死劫，警訊後依過失致死罪嫌將李男移送檢方偵辦。