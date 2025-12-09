手法曝光！美司法部指控2陸男 涉走私50億元輝達晶片至陸

美國總統川普當地時間8日稱，將在符合其國安條件下，允許輝達（Nvidia）向中國大陸出口H200晶片。在此之際，美國司法部宣布，2名大陸籍男子因涉嫌走私輝達的H100及H200晶片至大陸而遭到拘留。

美國司法部指控2名陸男涉走私 輝達晶片至大陸 。（圖／美聯社）

根據《路透社》，美國司法部表示，檢方指控現年43歲居住在紐約的大陸公民龔凡越（Fanyue Gong，音譯），以及另一名58歲加拿大籍華裔袁本林（Benlin Yuan，音譯），2人分別與香港物流公司及大陸AI技術公司員工共謀，試圖規避美國出口管制。

廣告 廣告

法庭文件稱，龔凡越與共謀者透過人頭買家及仲介取得輝達晶片，假稱這些貨物是供應給美國客戶或台灣、泰國等第3國客戶。刑事起訴書指出，這些晶片被運送至美國多個倉庫，再被人移除輝達的標籤，貼上檢方認為是假公司名稱的標籤，隨後準備出口。

另一份起訴書指，檢方指出袁本林替香港物流公司招募並組織人員，來檢查晶片並貼改標籤。檢方稱，袁本林涉指示檢查人員不得透露貨物的目的地為中國大陸，並主導討論如何編造說詞，以便在晶片及其他設備遭聯邦當局查扣後能取回。

檢方估計，該走私計畫至少從2023年11月便開始運作。另名43歲男子許浩（Alan Hao Hsu，音譯）及其公司已於10月認罪，承認參與這項走私和非法出口活動。他與其公司從大陸收到超過5000萬美元的電匯款項，用於資助該行動，共出口及試圖出口至少價值1.6億美元（約49.8億元新台幣）的受管制輝達晶片。

對此，大陸駐華盛頓使館發言人回應，「中國政府要求在海外中國公民嚴格遵守當地法律法規，同時也會依法保護中國公民在海外合法權益」。輝達發言人強調，將持續與政府及客戶合作，確保不會發生二手走私。

延伸閱讀

緯創營收年增194%創新高 超車廣達躍電子二哥

快訊/馬斯克太空AI算力間接加持！元晶跳空漲停鎖死

IBM傳砸3421億收購Confluent 提升AI雲端競爭力