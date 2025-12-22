手法神似？ 澳洲雪梨恐攻凶嫌父子檔 曾扔4土製爆裂物

澳洲雪梨邦迪海灘大規模槍擊，造成15人喪命。（示意圖／翻攝自pexels）





澳洲雪梨邦迪海灘於12月14日發生大規模槍擊，造成15人喪命，澳洲警方公布調查指出，槍手沙吉德阿克拉姆（Sajid Akram）和24歲兒子納維德阿克拉姆（Naveed Akram）曾經在雪梨郊外進行射擊訓練，並在開槍前，向海灘群眾投擲4個土製爆裂物，所幸並未爆炸，情節與近日在北車爆發的隨機殺人案，十分相似，令人不寒而慄。

澳洲雪梨知名觀光景點邦迪海灘驚傳重大槍擊事件。事發當時，現場正舉辦猶太節日「光明節」相關慶祝活動，卻有兩名持槍歹徒在連接停車場與海灘的行人天橋一帶，對聚集的人群開火掃射。警方初步統計，事件造成至少15人喪命、多人受傷，現場一度陷入混亂。

此外，澳洲警方先前證實，涉案的兩人過去曾前往菲律賓南部，並在當地接受與伊斯蘭國（ISIS）相關武裝勢力的訓練。對此，澳洲政府也正著手重新檢視實施近30年的槍枝管理法規，評估是否有必要進一步嚴格規定槍枝取得門檻，以強化公共安全。

