手滑出包？陸男充值愛奇藝到「2043年」 傻眼想退費卻慘了

「再怎麼喜歡看劇，也不可能一次充20多年會員吧？我房貸才30年！」大陸河南省許昌市一名男子爆料，名下的愛奇藝會員竟一路續費到2043年，長達25年，他要求退費卻陷入僵局。

黃姓男子與愛奇藝發生糾紛。（圖／翻攝《網易》）

綜合陸媒報導，這名黃姓男子表示，自己平時幾乎不追劇，最近在家看影片時，意外發現帳號仍出現廣告，進一步查看會員資訊才驚覺，「黃金會員到期時間顯示是2043年9月22日，我整個人都愣住了。」

他指出，「我心想不對啊，我怎麼可能一次充這麼久？」詢問家人後才得知，早在2017年至2018年間，家人因平台優惠活動，多次購買年費方案，「那時候覺得便宜，一下子就充了很多年，但誰知道會直接充到20多年後。」黃男無奈地說，「會員25年，我到時候都50多歲了，還有必要嗎？我是多熱愛愛奇藝，還是愛奇藝對我多好？」

黃男聯繫愛奇藝客服要求解決，客服表示未實際消費的費用可退款，但必須「原路退回」當年付款帳戶，然而黃男當時充值的支付寶帳號已停用，甚至被他人用來註冊，導致問題陷入僵局。

事件曝光後，愛奇藝28日發表聲明指，已注意到黃男的退費訴求，並啟動退款處理程序。報導指出，這起事件登上熱搜，不少網友調侃「會員比房貸還長」、「這是要會員傳三代嗎」。

