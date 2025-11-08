手滑出極樂私生活！男星社群曬「女性XX價目表」手寫信道歉了

韓國音樂劇演員金駿永（김준영）。（圖／翻攝自金駿永 IG）





韓國音樂劇演員金駿永（김준영）以實力派嗓音著稱，出演過不少舞台劇，豈料，近日他在社群網站上發出一張照片被網友抓包，疑似曝光「女性陪酒價目表」，讓外界懷疑他出入聲色場所，雖然一開始公司發文澄清，但在昨（7日）本人承認並道歉，不僅退出所有作品謝罪，公司也進一步切割。

韓國音樂劇演員金駿永（김준영）日前在IG上傳一張有女性名字與金額，疑似是陪酒價目表。（圖／翻攝自金駿永 IG）

根據韓媒報道，金駿永日前在IG上傳一張有女性名字與金額，疑似是陪酒價目表，瞬間掀起熱議，雖然公司當時急忙澄清，但輿論仍一片批評。

一直到7日金駿永本人曬出手寫信道歉，表示：「讓許多人感到失望與受傷，我真心致上歉意。無論是否涉及違法行為，我都因缺乏正確認知而做出了不當的行為。這一切沒有任何藉口，完全是我的錯。」

認錯同時也宣布已經和公司解約，並退出如今正在進行的所有作品，也和粉絲、公司、劇組和觀眾表達歉意，「我知道這無法抹去我帶來的傷害與失望，但我會以此為起點，承擔責任、深刻反省。」

