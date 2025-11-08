手滑出極樂私生活！男星社群曬「女性XX價目表」手寫信道歉了
韓國音樂劇演員金駿永（김준영）以實力派嗓音著稱，出演過不少舞台劇，豈料，近日他在社群網站上發出一張照片被網友抓包，疑似曝光「女性陪酒價目表」，讓外界懷疑他出入聲色場所，雖然一開始公司發文澄清，但在昨（7日）本人承認並道歉，不僅退出所有作品謝罪，公司也進一步切割。
韓國音樂劇演員金駿永（김준영）日前在IG上傳一張有女性名字與金額，疑似是陪酒價目表。（圖／翻攝自金駿永 IG）
根據韓媒報道，金駿永日前在IG上傳一張有女性名字與金額，疑似是陪酒價目表，瞬間掀起熱議，雖然公司當時急忙澄清，但輿論仍一片批評。
一直到7日金駿永本人曬出手寫信道歉，表示：「讓許多人感到失望與受傷，我真心致上歉意。無論是否涉及違法行為，我都因缺乏正確認知而做出了不當的行為。這一切沒有任何藉口，完全是我的錯。」
認錯同時也宣布已經和公司解約，並退出如今正在進行的所有作品，也和粉絲、公司、劇組和觀眾表達歉意，「我知道這無法抹去我帶來的傷害與失望，但我會以此為起點，承擔責任、深刻反省。」
東森娛樂關心您
尊重身體自主權！請撥打113、110
【更多東森娛樂報導】
拿前夫精子懷孕 女星宣布生了 開心直呼：老天給的禮物
衰捲染毒案 「GD認曾想退圈」 自曝肢體動作多原因
96萬YouTuber爆中國人在韓活摘器官 「37具遺體僅剩下半身」警方要查了
其他人也在看
女星自爆收飯局邀約！金主開價「2萬免碰身體」
32歲香港女星鄺靜汶，曾二度參選香港小姐，落選後轉戰電視圈，曾受邵氏力捧。近日，她自曝收到飯局邀請，哭笑不得。中時新聞網 ・ 14 小時前
Snap 與 Perplexity 簽署 4 億美元合作協議，整合 Perplexity AI 至 Snapchat 提升搜尋功能
Snap 宣布已同 Perplexity 達成協議，將 Perplexity AI 搜尋引擎直接整合進 Snapchat。Yahoo Tech ・ 11 小時前
恭喜祖雄喜迎二寶 烏克蘭妻產下男娃「季季」
馬來西亞男星祖雄今（7日）清晨迎來人生重大喜訊，他在社群網站開心宣布，與烏克蘭籍老婆佳娜順利迎接第二個孩子誕生，並透露兒子取名為「季季」，全家沉浸在幸福氛圍中。祖雄發文寫下：「11月7日早晨，二兒子『季季』順利報到！媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姊姊啦。」短短幾句卻滿是溫度，他同時曬出嬰兒自由時報 ・ 1 天前
倫敦WTM旅展台灣館洽商氣氛熱絡 口琴樂團表演 (圖)
台灣館在2025倫敦「世界旅遊展會」（WTM）吸引英國及其他國家多名業者洽商，來自台灣的「茱蒂口琴樂團」演出台灣特色和歐洲經典樂曲，讓現場氣氛更顯得熱絡。中央社 ・ 1 天前
啦啦隊女神飛出國穿太辣！胸前拉鍊下滑「整片事業線」粉絲嗨爆
（記者張芸瑄／綜合報導）啦啦隊女神短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員， […]引新聞 ・ 1 天前
綠憲妃大戰 藍基層也盼辦初選
2026台南市長選戰未演先轟動，在國民黨前立委陳以信表態後，藍營基層希望黨中央辦初選。而廝殺激烈的民進黨初選，立委林俊憲、陳亭妃對決態勢愈來愈火熱，林8日將成立安南區後援會，陳強調她在台南各區後援會早已運作8年，每天至少與萬名選民碰面。對於民眾黨主席黃國昌表態高雄支持林岱樺，林俊憲痛批藍白介選，在民調早就有跡可循；陳亭妃則說，她才是藍白最不想看到的對手。中時新聞網 ・ 23 小時前
「上海兄弟」爭議 同名公司登記地址為辦公大樓 (圖)
中國成立棒球城市聯賽，傳出「上海兄弟」隊徽與中信兄弟類似，但官方並未公布隊伍名稱，網上只能找「上海兄弟育樂棒球俱樂部有限公司」，登記所在是綜合辦公大樓，但在登記的樓室找不到該公司。中央社 ・ 1 天前
行動醫療服務App 指引醫院內找路
您在大醫院看診時，曾經有找不到診間和檢查室的迷途經驗嗎？台中慈濟醫院開發「行動醫療服務App」，系統會自動偵測看診民眾在醫院的所在位置，主動提醒就診科別，即時引導到正確診間、檢查室和抽血站。病患和...大愛電視 ・ 1 天前
赴日旅遊前夕 台女突拋「這理由」放鳥他！達人給2建議：還有時間
一名男網友近期在Threads上分享，原本和女性友人說好要一起去日本旅遊，不過就在出發前夕，女性友人突稱無法同行，原因竟是交到新男友。旅日達人林氏璧特別給該名男網友2個建議，也稱讚該網友排的行程其實還不錯。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
陳嘉宏專欄：林岱樺的問題已經是賴清德的問題
黃國昌常常一張嘴就說謊，他聲援林岱樺的說法也是。林岱樺的案子，今年6月就已經起訴了，起訴書已經公開，相關的卷宗也已經隨案移送，很多人都看得到；黃國昌說此案是檢察官勾結媒體違反偵查不公開，根本胡說八道。此外，林岱樺牽涉的是盜用助理費的貪瀆案，而她有沒有對一同涉案的「師父」釋煌智說出「老公」、「愛你的小女子」等等曖昧字眼，同案移送的卷宗都有記載，更應該被公評，這跟黃國昌說的「讓一個單身女性情何以堪」毫無關係。鏡報 ・ 1 天前
一晚3千元送迎賓點心？知名DJ驚見這縣市旅館「浴缸長菇」 一票人傻眼
疫情解封後，民眾瘋狂出國旅遊，即使是假期短暫，仍有不少人選擇飛往日本、南韓等地，而非國內旅遊。加上國內飯店與民宿價格居高不下，讓不少人望而卻步，也導致今年國旅明顯衰退。知名DJ FTK、音樂廠牌「洞穴The Cave」創辦人，因演出活動需住宿一晚，卻意外發現網路上驚人的評論，有旅館房間「浴缸旁竟長出香菇」，住宿環境令人傻眼，貼文曝光後，也引起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣人這些特質 外國人一眼就認出 全場爆共鳴
日前有民眾在社群發文表示，去韓國玩被當地人認出是台灣人，對方直呼「台灣人有一種氣息」，一眼就能分辨。對此，一名網友也分享，前陣子去越南旅遊，店員用英文詢問他是不是台灣人，說台灣人有種「Taiwan vibe（台灣的氛圍）」，讓原PO充滿疑惑「到底是什麼呢？」話題引發熱烈討論，網友留言大讚，台灣人氣質柔和、有禮貌、行為謙和、表情真誠，整體特質讓人感到親切。中時新聞網 ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前