手滑族注意！LINE重大更新 明起超過1小時「無法收回訊息」

無論是親朋好友聯繫、工作傳達訊息，都少不了LINE的陪伴。明(1)日起LINE的「收回訊息」功能，將從24小時改為1小時，社群則維持24小時。經常手滑傳錯訊息的民眾，未來要特別注意，超過1小時就來不及收回了。

目前LINE的收回訊息功能，只要在訊息傳送出去的24小時內均可收回，12月1日起將改成1小時內必須收回。此次更新僅限與LINE好友的聊天室訊息或群組訊息，社群的訊息則不受影響。

據悉，雖然有不少LINE用戶抱怨1小時太趕，不過也有人認為此舉有助於減少惡意訊息。民眾傳送任何訊息前應三思，才能避免惹禍上身。

