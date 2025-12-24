手滑有救了！LINE證實「收回訊息」限縮1小時喊卡

不少LINE用戶相當依賴的「收回訊息」功能，原定於2025年12月下旬將24小時收回時限大幅縮短為1小時，但根據最新消息指出，這項原定實施的功能異動作業已確定「暫緩實施」，原本預告的變更時程將會延後，確切的實施日期將待官方另行公告。

24小時縮水成1小時？原定計畫始末

LINE支援中心於2025年10月29日宣布因應用戶的使用狀況，針對手機版LINE的收回訊息功能進行系統設計變更；按照原定計畫，用戶在送出訊息後可執行「收回」動作的時間，將從原本寬裕的「24小時內」，嚴格限縮至「1小時內」；這項變動原本預計影響範圍涵蓋一般的聊天室與群組，至於「LINE社群」內的收回功能則維持既有的24小時限制不變。

「錯頻」救星保住了！用戶暫獲喘息空間

這項異動消息傳出後，曾在社群網路上引起不小的討論；畢竟對於許多習慣「錯頻」或需要長時間緩衝來修正對話的用戶來說，從一天一夜的後悔期縮減至僅剩一小時，無疑是一大挑戰。

若是新制如期上路，意味著用戶在發送訊息後必須更即時地察覺錯誤，否則一旦超過一小時，就只能單方面「刪除」自己裝置上的紀錄，而無法將訊息從對方的聊天室中移除。

這次官方決定暫緩實施新制，對於尚未做好心理準備的用戶來說，或許是一個喘息的機會；不過，公告中並未詳細說明暫緩的具體原因。

維持現狀 發文前仍需「停看聽」

目前，「收回訊息」功能將暫時維持現狀，用戶在發送訊息後的24小時內，仍可自由收回文字、貼圖、照片、影片等內容；建議用戶持續關注後續的公告，以掌握這項功能變更的最新上路時間表；同時，也提醒大家在享受便利功能的同時，傳送訊息前多確認一眼，或許才是避免「覆水難收」的根本之道！

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）